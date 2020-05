Casa smart con Koogeek: kit antifurto, lampadina RGB e sensore finestre da 20,99 € su Amazon

Quando si parla di casa smart Koogeek è tra i brand più noti, soprattutto perché associa un prezzo aggressivo e competitivo, a una qualità di n on poco conto, spesso aggiungendo il supporto, oltre che ad Alexa e Google, anche ad Apple Homekit.

In questo articolo vi segnaliamo tre diversi accessori della società, per trasformare in smart la vostra casa, passando per l’antifurto intelligente, lampadine RGB e sensori per porte e finestre.

Il kit più completo è quello per un allarme smart, peraltro compatibile con lo standard Zigbee, e che si interfaccia anche con Alexa di Amazon e che può essere controllato anche tramite l’Assistente Google. E’ composto da hub, sensore porta, modulo di rilevazione movimenti e rilevatore di umidità.

Grazie all’hub wi-fi incluso crea una sorta di rete locale, che consente ai dispositivi di funzionare anche se viene meno la connessione di rete. Nel bundle, come già anticipato, è presente il sensore di movimento Koogeek offre un monitoraggio di 110°, sia di giorno che di notte, potendo anche al buio rilevare movimento a una distanza massima di 8 metri.

Ad affiancarlo il sensore per porte e finestre, che invierà subito una notifica all’utente se qualcuno apre o chiude la stessa.

Ancora, incluso il sensore di temperatura e umidità in grado di rilevare temperature da -20 a 60 gradi centigradi, così come potrà rilevare l’umidità dallo 0% al 100% RH. Lo si potrà installare in qualsiasi angolo della casa, dalla camera da letto al soggiorno, da bagno al magazzino, o perfino incollarlo alla culla del proprio figlio.

Il sistema di sicurezza domestica di Koogeek è compatibile con Amazon Alexa e Assistente Google, così da poterlo innescare o disattivare tramite un comando vocale. Solitamente su Amazon ha un costo di 65,99 euro, ma al momento è possibile acquistarlo a 39,99 euro grazie al coupon FSNSMVWC. Clicca qui per acquistarlo.

Sensore porte e finestre

Anche per espandere il proprio kit di sicurezza domestica, è possibile acquistare il sensore intelligente Koogeek, in offerta a soli 20,99 euro, grazie al codice sconto 5NQ9JOLT. Compatibile con la tecnologia HomeKit di Apple, si tratta di un accessorio molto utile in quanto aiuta a non dimenticare le finestre aperte ma anche a rilevare se qualcuno apre la porta all’insaputa del proprietario.

Lampadina Koogeek RGB

Altro accessorio smart in offerta è la lampadina RGB da 8W, compatibile sempre con Alexa, Assistente Google e Siri di Apple. Si tratta di una lampada a risparmio multicolor da appena 8 watt, in grado di fornire fino a 500 lumen di luce, con una temperatura colore da 2700K (bianco caldo) a 6000K (bianco luce diurna), comunque dimmerabile anche nell’intensità.

Ha 16 milioni di colori tra cui scegliere, ogni colore è dimmerabile. Dopo aver configurato Alexa o Google Assistant, lo stato on-off e i controlli di colore e luminosità delle lampade collegate possono essere sincronizzati e condivisi su dispositivi iOS e dispositivi Android.

Solitamente ha un costo di 39,99 euro, ma con il codice sconto 5NQ9JOLT la si potrà acquistare a 21,99 euro.