Apple rinnova Carpool Karaoke, andrà su Apple TV+

C’è la quinta stagione di Carpool Karaoke e l’azienda questa volta punta direttamente ad Apple TV+. Secondo le indiscrezioni questo spettacolo, che fin dalla prima stagione (era il 2017) era disponibile su Apple Music e sull’app TV e che a causa della pandemia era stato sospeso, sta per riprendere e si sposta direttamente sul grande schermo attraverso il servizio a pagamento di Apple, rendendo così non solo più facile trovare la serie, ma uniforma il tutto poiché si troverà nello stesso posto in cui si trovano tutti gli altri contenuti originali prodotti dall’azienda.

Le quattro stagioni esistenti rimarranno disponibili anche sull’app Apple TV e su Apple Music fino a quando non sarà lanciata la quinta stagione: a quel punto migreranno su Apple TV+. Ogni episodio di Carpool Karaoke, lo ricordiamo, presenta un diverso gruppo di star televisivi, del cinema, della musica, dello sport o della cultura pop che intonano le loro canzoni preferite durante un viaggio in auto che miscela commedia, conversazioni e musica.

Questa serie ha vinto l’Emmy per la migliore serie di varietà in forma breve per tutte e tre le prime stagioni, mentre la quarta è in attesa di vincere il suo. In questa stagione vengono presentate coppie di celebrità tra cui Maya Rudolph e Haim, Keegan-Michael Key e Rob Gronkowski, Patricia Arquette e David Arquette, LeBron James e James Corden, Shakira e Trevor Noah, Queen Latifah e Jada Pinkett Smith, John Legend, Alicia Keys e Taraji P. Henson, il cast di Stranger Things e tanti altri.

Carpool Karaoke è un popolare reality derivato dal segmento virale di “The Late Late Show” che viene prodotto per Apple da “CBS Studios” in collaborazione con “Fulwell 73”. I creatori sono James Corden e Ben Winston, che ricoprono anche il ruolo di produttori esecutivi insieme a Eric Pankowski. In pausa dall’inizio della pandemia, l’azienda si sta dando parecchio da fare per riportare alla produzione in sicurezza e secondo la fonte non dovrebbe mancare ancora molto.