I robot di Boston Dynamics fanno parkour, il video

Non aspettatevi una fuga facile se uno dei robot di Boston Dynamics dovesse inseguirvi, perché ora sono persino in grado di fare parkour. Questa volta ad attirare l’attenzione non è il cane-robot “Spot” ma “Atlas”, un automa che si muove in posizione eretta. Nell’ultimo video pubblicato dall’azienda, recentemente acquisita da Hyundai, è infatti possibile ammirare questi robot umanoidi mentre completano con successo un percorso a ostacoli in grado di mettere in crisi anche un umano non allenato.

Come in una sorta di parkour, la disciplina nata in Francia negli anni ’80 che consiste proprio nell’abilità di compiere un percorso superando qualsiasi genere di ostacolo in maniera veloce ed efficiente, i robot di Boston Dynamics non solo camminano bene, ma saltano, corrono sui terreni inclinati, lungo travi sospese senza tentennamenti e sono perfino capaci di fare i salti mortali, all’indietro, senza mai perdere un colpo.

Questo processo ha richiesto mesi di sviluppo ed è servito come utile sequenza per mettere alla prova le capacità dei robot, spiegano gli scienziati, soprattutto per quanto riguarda il mantenimento dell’equilibrio mentre adattano il proprio comportamento e coordinano le azioni da eseguire in base all’ostacolo incontrato lungo il tragitto. Atlas infatti non ha eseguito delle operazioni programmate in precedenza ma adeguato i propri movimenti in base a ciò che inquadravano le telecamere.

Per tornare al discorso iniziale, per ora non c’è da preoccuparsi: questi robot non dovrebbero finire su strada tanto presto. Secondo gli scienziati che ci stanno lavorando tutt’oggi, la percentuale di fallimento nel superare un ostacolo è di circa il 50%: i movimenti devono ancora essere perfezionati e sono comunque limitati alla natura dei robot stessi, a cui non solo manca una colonna vertebrale ma dispongono di articolazioni delle braccia relativamente deboli.

Allo stato attuale, Atlas non è un robot come Spot: è ancora in fase prototipale ed è pensato per vedere fin dove si possono spingere i limiti della robotica. Boston Dynamics prevede che questi test di parkour portino allo sviluppo di robot che in futuro siano in grado di gestire un’ampia varietà di compiti con una destrezza simile a quella umana. Speriamo solo che stiano dalla nostra parte.

A luglio i cani robot Spot di Boston Dynamics sono stati protagonisti di un ballo stile boy band, ma per il momento il nostro robot preferito per l’estate è quello di Heineken che segue l’utente con un carico di birra fresca.

Per tutti gli articoli di macitynet che parlano di robot e robotica si parte da questa pagina., invece per quelli su Intelligenza Artificiale qui.