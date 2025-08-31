Apple e Samsung prendono di mira gli annunci pubblicitari di Xiaomi

Apple e Samsung hanno avviato azioni legali in India contro l’azienda cinese Xiaomi per via di pubblicità ritenute ingannevoli, apparse sulla stampa e sui social media.

Lo riferisce il sito The Economic Times spiegando che secondo la multinazionale americana e quella sudcoreana, si tratta di “ambush marketing” (“marketing d’imboscata”), un’azione “parassitaria” che ha l’obiettivo di è di sfruttare la visibilità, la risonanza e la notorietà mediatica di brand noti, in modo illecito.

Xiaomi ha ricevuto sia da parte di Apple, sia da parte di Samsung, richieste di rimozione o, meglio, di cessazione della pubblicazione di alcuni annunci, accusati di sminuire il valore dei rispettivi marchi.

A marzo e aprile Xiaomi ha comprato su alcuni giornali annunci a tutta pagina per prendere di mira gli iPhone 16 Pro Max, confrontando prezzi e altre specifiche, domandando se davvero l’iPhone fosse migliore.

L’iPhone 16 Pro Max come un pesce d’aprile

Uno degli annunci stampati augura “Happy April Fools” (buon pesce d’aprile) ai lettori che credono che le fotocamere di iPhone 16 Pro Max possano eguagliare quelle dello Xiaomi 15 Ultra; a marzo, in un annuncio pubblicato su alcune riviste, la tripla fotocamera di iPhone 16 Pro Max era descritta come “carina”, “graziosa”, chiedendo all’utente di interrogarsi se fosse davvero la scelta migliore, evidenziando quelle che, sulla carta, dovrebbero essere specifiche migliori.

Sia secondo Apple, sia secondo Samsung, il tono delle promozioni di Xiaomi è oltre la concorrenza leale, annunci che mettono in cattiva luce i leader di mercato; la pubblicità comparative è permessa in India a patto che sia basata su fatti reali ed equa; secondo i legali di Apple e Samsung il tono e il linguaggio degli annunci è beffardo e non consono a pubblicità.

“Qualsiasi tipo di annuncio di natura comparativa o dispregiativa, compra danni per un marchio e, i brand tendono a proteggere caramente la loro valorizzazione”, spiega Harish Bijoor, Business & Brand-strategy.