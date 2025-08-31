Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » CasaVerdeSmart » Delle auto elettriche non si butta niente, Toyota e Mazda riutilizzano le vecchie batterie
CasaVerdeSmartViaggiareSmart

Delle auto elettriche non si butta niente, Toyota e Mazda riutilizzano le vecchie batterie

Di Mauro Notarianni
Toyota e Mazda insieme per l'accumulo con batterie da veicoli elettrificati - macitynet.it
Immagine generata con AI

Toyota Motor Corporation (Toyota) e Mazda Motor Corporation (Mazda) hanno avviato dei test sul sistema Sweep Energy Storage di Toyota presso lo stabilimento Mazda di Hiroshima, in Giappone.

Per i test, l’impianto di generazione energetica della sede centrale di Mazda – l’unico del suo genere gestito da una casa automobilistica in Giappone – verrà collegato al sistema Sweep di Toyota, che impiega batterie recuperate da veicoli elettrici.

L’integrazione dei rispettivi sistemi di gestione energetica consentirà di testare processi di carica e scarica “stabili, efficienti e di alta qualità”. In futuro, il sistema di accumulo verrà utilizzato anche per regolare l’equilibrio tra offerta e domanda di energia rinnovabile, soggetta a variazioni in base alle condizioni meteo e all’orario, elemento che dovrebbe contribuire così al raggiungimento della neutralità carbonica.

Gestire l’energia in modo intelligente e sostenibile anche con batterie quasi esauste

L’iniziativa rientra nell’obiettivo di creare un vero e proprio ecosistema delle batterie, una delle sette sfide strategiche individuate dalla Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA) per il futuro dell’industria della mobilità. Questo ecosistema mira a garantire un approvvigionamento stabile delle risorse critiche, a rafforzare la resilienza della catena di fornitura e a promuovere il riutilizzo sostenibile delle batterie in Giappone, comprese quelle recuperate dai veicoli elettrifici.

Guardando al futuro, entrambe le aziende riferiscono che continueranno ad “accogliere sfide comuni per l’intero settore”, seguendo un approccio multi-soluzione per raggiungere la neutralità carbonica e incrementare la competitività dell’industria automobilistica.

Toyota e Mazda testano sistema di accumulo energetico con batterie da veicoli elettrificati - macitynet.it
Immagine di Toyota Motor Corporation

Dal punto di vista tecnico il sistema di accumulo sviluppato da Toyota non ha bisogno di convertitori o inverter esterni: riesce a restituire direttamente energia in corrente alternata, semplificando l’infrastruttura.

Le batterie esauste possono essere utili in vari campi, compreso lo sfruttamento per la stabilizzazione della la rete in presenza di fluttuazioni di produzione, contribuendo sia alla riduzione della domanda di materiali critici (es. il litio e cobalto), sia al contenimento dell’impatto ambientale derivante dallo smaltimento

Per tutte le notizie che trattano di auto, veicoli elettrici, mobilità smart e guida autonoma rimandiamo alla sezione dedicata ViaggiareSmart del nostro sito.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

Offerte Speciali

iPad Air M3, cambia poco ma piace sempre nelle prime recensioni - macitynet.it

iPad Air M3 perfetto per scuola, lavoro e tempo libero al minimo storico, solo 519 euro

Amazon sconta al minimo l'iPad Air con processore M3. Perfetto per lavoro, scuola e intrattenimento, processore potente e compatibilità con Apple Pencil Pro. Solo 599 euro invece di 710 €
Articolo precedente
Apple e Samsung prendono di mira gli annunci pubblicitari di Xiaomi
Articolo successivo
Logitech Flip Folio, la perfetta (o forse no) custodia con tastiera per iPad

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.