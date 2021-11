Riparazioni fai da te Apple, una società esterna gestisce i ricambi

Una nota interna di Apple trapelata in rete precisa che i ricambi originali per il programma Apple Self Service Repair per la riparazione fai-da-te saranno gestiti da una società esterna per quanto riguarda vendita e spedizione, mentre Apple si occuperà direttamente di mettere a disposizione in rete i manuali tecnici e di servizio.

La scorsa settimana Apple ha annunciato Self Service Repair, programma che permetterà ai clienti che si sentono in grado di effettuare una riparazione di accedere a parti e ricambi originali e agli strumenti Apple. Disponibile inizialmente per la lineup di iPhone 12 e iPhone 13, e successivamente anche per i Mac con chip M1, il programma sarà inizialmente offerto negli USA ed esteso ad altri Paesi nel corso del 2022.

Il sito MacRumors ha ottenuto una nota interna e riferisce che i manuali di servizio saranno disponibili sul sito di supporto Apple tenendo conto della localizzazione.

Nel memo Apple indica inoltre che lo store con le parti di ricambio sarà gestito da non meglio precisate terze parti. Non è indicata la motivazione ma probabilmente sarà il questo modo più semplice per Apple per gestire la logistica, affidando a terzi la spedizione e la ricezione dei ricambi. Un meccanismo di questo tipo è già sfruttato dai centri di assistenza autorizzati.

Annunciando il programma, Apple ha riferito che questo è pensato “per persone specializzate nell’assistenza tecnica che hanno le competenze e l’esperienza richieste per riparare dispositivi elettronici”, spiegando che la fase iniziale del programma si concentrerà sulle parti per cui ci si rivolge più spesso ai centri di assistenza, come il display, la batteria e le fotocamere di iPhone. La possibilità di fare altre riparazioni sarà disponibile più avanti nel corso del prossimo anno.

Aziende come iFixit e altre specializzate nella vendita di parti di ricambio sembrano entusiaste ma restano in attesa di conoscere i dettagli.