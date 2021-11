AGCOM multa Apple e Amazon, la risposta di Apple

AGCOM ha sanzionato Amazon ed Apple per aver posto in essere accordi restrittivi per escludere dallo store i rivenditori di prodotti Apple e Beats “genuini”, ma non affiliati alla Mela. L’articolo è stato aggiornato con la risposta di Apple che trovate scorrendo più in basso in questa pagina.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso il 16 novembre 2021 l’istruttoria avviata nei confronti delle due società, con la quale è stato accertato che talune clausole contrattuali di un accordo stipulato in data 31 ottobre 2018 vietavano ai rivenditori ufficiali e non ufficiali di prodotti Apple e Beats di utilizzare Amazon.it, permettendo la vendita solo ad Amazon e a taluni soggetti scelti singolarmente e in modo discriminatorio.

Nel corso dell’istruttoria, infatti, AGCOM ha appurato la volontà di introdurre una restrizione meramente quantitativa del numero di rivenditori, permettendo solo ad Amazon e a taluni soggetti, individuati in modo discriminatorio, di operare su Amazon.it. Le clausole dell’accordo hanno altresì limitato le vendite transfrontaliere, in quanto si è operata una discriminazione dei rivenditori su base geografica.

A seguito dei comportamenti tenuti dalle due società, l’Autorità ha irrogato una sanzione di 68,7 milioni di euro alle società del gruppo Amazon, e una sanzione più pesane, di 134,5 milioni di euro, alle società del gruppo Apple, intimando ad entrambe di porre fine alle restrizioni, e permettendo l’accesso ad Amazon.it ai rivenditori di prodotti Apple e Beats “genuini” in modo non discriminatorio.

La sanzione ha un significato che va oltre alla semplice multa. Ed infatti, l’AGCOM ha di fatto cancellato quell’accordo tra i due colossi che aveva spinto Apple a concedere ad Amazon la distribuzione ufficiale dei prodotti Apple, subordinando tale accordo al fatto che Amazon riconoscesse ai soli rivenditori ufficiali Apple la possibilità di vendita online. A monte di ciò, naturalmente, il fatto che tra i rivenditori ufficiali di Apple comparisse Amazon stessa.

Resta da vedere, allora quanti altri rivenditori si affacceranno adesso su Amazon al fine di vendere prodotti Apple. Chissà che possa portare ad ulteriori offerte sull’hardware della Mela.

Aggiornato: la risposta di Apple

Qui di seguito riportiamo la dichiarazione ufficiale rilasciata da Apple in merito alla sanzione di AGCOM. Nel testo la multinazionale di Cupertino indica che l’accordo di esclusione dei rivenditori non affiliati Apple sull’e-commerce di Amazon in Italia punta e escludere prodotti non originali e non genuini, per la tutela degli utenti: