Apple si dà al colore, iPhone 17 Pro più vivaci, iPhone Air moderno

La data di lancio degli iPhone 17 si avvicina e con essa aumenta il consueto balletto di indiscrezioni, mockup e componenti trapelati che provano a disegnare in anticipo il profilo della nuova generazione di iPhone.

In queste ultime ore si parla con insistenza di colori. Un argomento che già qualche settimana fa era stato al centro di una serie di articoli, ma che oggi torna d’attualità con nuovi dettagli più concreti, capaci di alimentare il dibattito e chiarire alcune voci precedenti.

Si parla, in particolare, di iPhone 17 Pro e Pro Max, attesi a settembre, che dovrebbero introdurre una nuova gamma di colorazioni più distintive e meno monocrome rispetto a quella attuale. Secondo il leaker Sonny Dickson, Apple avrebbe in cantiere almeno cinque opzioni:

Dickson elabora la sua indiscrezione fondandosi sulle colorazioni degli anelli per le fotocamere. Sarebbero queste piccole componenti a svelare i colori dei prossimi iPhone.

Le prime tre riprenderebbero le finiture già viste su iPhone 16 Pro, ma le ultime due rappresenterebbero una piccola sorpresa perché o una sorta di “rewind” o qualcosa di inedito. Il blu, in particolare, sarebbe un colore già visto quando venne lanciato iPhone 15 Pro, una tinta davvero elegante che abbiamo rimpianto quando è stato introdotto iPhone 16 Pro.

La versione rame, invece, segnerebbe un inedito assoluto nella storia dei colori Apple. Abbiamo avuto oro, rosa-oro, sabbia, ma tra le tinte “calde” il color rame non si è mai visto.

Per la prima volta dopo anni, Apple sembra quindi voler rompere la monotonia cromatica dei modelli Pro. Cinque diverse finiture, di cui almeno due veri colori – il blu scuro e il rame – segnerebbero uno stacco rispetto alle scelte recenti. Con iPhone 16 Pro, le opzioni si fermavano a quattro, quasi tutte su toni neutri, e lo stesso schema si ripeteva ciclicamente nelle generazioni precedenti.

iPhone 17 lens protection cover will match the phone color. The orange one for the Pro Max might hint at a new shade, possibly dark gold or copper. pic.twitter.com/BMamZ45now

— Sonny Dickson (@SonnyDickson) July 14, 2025