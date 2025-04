Per i colori di iPhone 17 Pro Apple guarda al cielo

Uno dei colori di iPhone 17 Pro potrebbe essere un inedito blu cielo. Non si tratterebbe del blu scuro e profondo visto su iPhone 15 Pro, a nostro giudizio molto bello, ma di un azzurro chiaro ispirato alla tinta del MacBook Air, già familiare a chi conosce la recente gamma di portatili Apple.

Ad anticipare la tinta del nuovo modello top, uno dei tasselli ancora mancanti tra le indiscrezioni del nuovo iPhone di fascia alta di cui vi diciamo tutto qui, è “Majin Bu”, che in passato ha avuto discreti risultati con le anticipazioni sui colori dei dispositivi Apple.

I colori di iPhone 17 Pro: ecco come sarà il nuovo Sky Blue

Il leaker assegna anche un nome al colore: “Sky Blue”, blu cielo. Se suona familiare, non è un caso: Apple aveva già esplorato tonalità simili con l’iPhone 13 Pro (foto qui sotto), che venne lanciato in Sierra Blue, una variante chiara e fredda del blu. Poi come detto Apple lanciò il blu titanio quando introdusse questo materiale con iPhone 15 Pro.

Lo Sky Blue, come accennato, potrebbe anche essere una sorta di segnale di passaggio generazionale. Gli ultimi MacBook Air sono appunto realizzati anche in un colore molto simile.

Lo Sky Blue dovrebbe essere simile a quest’ultimo, più chiaro del blu di iPhone 15 Pro e più “pastellato”, di quello di iPhone 13 Pro. I colori di iPhone Pro sono da sempre criticati per essere “noiosi”, questa variante punta ad aggiungere un piccolo tocco di fantasia senza eccedere.

Materiali e accessori

Proprio come l’iPhone 15 Pro e 16 Pro, anche l’iPhone 17 Pro sarà realizzato in titanio. Secondo quanto riferito, Apple starebbe lavorando per migliorare ulteriormente la finitura anodizzata del materiale, rendendola più resistente alle impronte e meno soggetta a variazioni di tono a seconda della luce.

Apple avrebbe sperimentato la nuova colorazione Sky Blue su diversi prototipi di iPhone 17 Pro, testando varie finiture con leggere differenze di tonalità e superficie, tra versioni più opache e altre più satinate e potrebbe, quasi certamente, coordinare la nuova tinta Sky Blue con una gamma di accessori abbinati, come cinturini per Apple Watch e custodie per iPhone, creando un ecosistema visivo coerente.

Il nuovo Sky Blue andrebbe ad affiancarsi agli altri colori attesi per i modelli Pro del 2025, tra cui il classico nero, il bianco titanio, il titanio naturale e forse una nuova variante dorata diversa dal sabbia titanio di iPhone 16 Pro.

La decisione finale sulla tonalità esatta del nuovo Sky Blue non è ancora stata presa: Apple dovrebbe definire la versione definitiva tra maggio e giugno 2025, dopo aver completato i test estetici e funzionali.