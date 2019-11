Apple si espande in India, non produrrà solo iPhone

Il governo indiano ha annunciato che Apple si espande in India e sta incrementando le sue produzioni locali: a breve non produrrà nel paese solo iPhone, ma anche altre componenti e caricabatterie.

Secondo a quanto riporta Reuters, Ravi Shankar Prasad, ministro della tecnologia dell’informazione, ha dichiarato che Apple è in procinto di espandere le sue operazioni di produzione nel paese. Apple utilizza già la fabbrica indiana Salcomp per produrre iPhone, ma nei prossimi cinque anni produrrà anche caricabatterie e altre componenti non meglio specificate.

Salcomp investirà circa 278,7 milioni di dollari nel suo stabilimento nel sud dell’India vicino a Chennai, con una espansione che si tradurrà nella creazione di 10.000 nuovi posti di lavoro. Inoltre, questo investimento porterà ad esportare gli iPhone realizzati in India, il che porterà benefici per circa 1,6 miliardi di dollari all’anno per il paese.

Secondo il rapporto non solo Apple si espande in India, ma sta investendo oltre un miliardo di dollari per far fronte alle leggi indiane sulle limitazioni legate alle componenti di provenienza straniera. E’ da tempo che Apple mira all’apertura di suoi negozi all’interno del paese. Alcuni rapporti hanno addirittura ipotizzato che la società abbia già selezionato una zona di Mumbai per aprire il primo store in India.

Ricordiamo che attualmente Apple gestisce le vendite nel paese attraverso una rete di rivenditori di proprietà di terzi e quindi la multinazionale di Cupertino non ha il controllo diretto sull’aspetto e le vendite di ciascun punto vendita. Chissà se il progetto di Mumbai sarà il primo a realizzarsi.

