Apple spiega perché non ha creato l’iPad Pro 11″ con display Liquid Retina XDR

Scott Broderick (Product Marketing di Apple responsabile di iPad) e Vincent Gu (Display engineering della Casa di Cupertino) hanno parlato sul canale YouTube di Brian Tong dei nuovi iPad Pro evidenziando caratteristiche quali il nuovo display, il chip M1, delle porte Thunderbolt, della batteria e altro ancora.

A un certo punto del filmato Tong chiede perché Apple ha integrato il display mini-LED nell’iPad Pro da 12,9″ e non nella variante da 11″; Broderick spiega: «Ciò che sappiamo degli utenti del dispositivo da 11″ è che amano avere un superpotente iPad portatile in un design da una libbra (l’iPad da 11″ WiFI+Cellular pesa 468 grammi, ndr), adorano tale form factor, mentre gli utenti che optano per la versione con display da 12,9″, cercano la superficie più grande per fare i loro lavori più creativi su questo prodotto, e per questo aveva senso offrire la tecnologia XDR sull’iPad Pro da 12″».

L’aggiunta del chip M1 progettato da Apple permette un incredibile salto prestazionale. Apple riferisce che la CPU 8-core è la più veloce nel segmento dei chip a basso consumo ed è fino al 50% più scattante rispetto al chip A12Z Bionic. La GPU 8-core è in una categoria a sé, ed offre prestazioni grafiche fino al 40% più veloci. La combinazione delle prestazioni grafiche e della CPU di iPad Pro ne fanno il dispositivo più veloce nella sua categoria. E grazie a tecnologie fra cui il Neural Engine 16-core di nuova generazione, il processore ISP evoluto, l’architettura di memoria unificata con fino 16GB di memoria a banda larga, e fino a 2TB di capacità di archiviazione due volte più veloce, iPad Pro è ancora più versatile.

