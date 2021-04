Evento Apple 20 aprile: ecco cosa potrebbe arrivare da Cupertino

Se ne parlava da tempo ed ora è ufficiale: Apple terrà anche quest’anno il suo evento di primavera. Denominato Spring Loaded l’incontro rappresenta il più importante momento in fatto di prodotti hardware da qui al prossimo autunno; si prevedono infatti l’introduzione dei nuovi iPad (iPad Pro inclusi), degli AirTags, e del prossimo modello di Apple TV. La presentazione precede il prossimo evento di fine primavera, la WWDC21 che tradizionalmente non è però incentrata su prodotti hardware.

Che cosa svela il nome dell’evento?

Di solito i siti Internet si esercitano (molto spesso sbagliando, spessissimo inventando) nella lettura dei nomi e della grafica degli eventi Apple ma in quello di quest’anno l’interpretazione dei fondi di caffè sembra abbastanza rischiosa. Il nome appare solo come un gioco di parole che si impernia sul fatto che l’evento si tiene in primavera (Spring) e che porterà tante novità “esplosive” (spring loaded si traduce caricato a molla). Il simbolo che accompagna l’annuncio non dice anche questo nulla di particolare; si tratta della classica mela multicolore trasformata, appunto, in una molla.

C’è pure chi ci ha visto un richiamo convoluto al lettering del primo “hello” del Mac originale e poi di iMac… provate ad inclinare il logo e a specchiarlo e troverete una evocativa somiglianza.

Che cosa presenterà Apple?

Su cosa Apple presenterà è possibile fare qualche previsione più che attendibile. La primavera è infatti il momento nel corso del quale Cupertino annuncia i nuovi iPad. Quest’anno i tablet, gli unici protagonisti pressoché certi dell’evento, potrebbero essere accompagnati da qualche altro prodotti di particolare interesse.

Nuovi iPad Pro e iPad mini

Prima di passare oltre, però, parliamo delle (quasi) certezze. Apple durante Spring Loaded dovrebbe infatti rilasciare un nuovo iPad Pro. La gamma di iPad Pro 2021 dovrebbe essere praticamente identica al modello 2020 in termini di design, ma il cambiamento della tecnologia del display che dovrebbe essere basata su Micro LED non sarà certamente cosa da poco. Inoltre, potrebbero anche ricevere un nuovo chip probabilmente basato sull’A14 (l’ipotesi più attendibile è che si tratti del processore A14X) per prestazioni ancora migliori.

Secondo quanto riferito, Apple sta anche lavorando a un nuovo iPad mini, che verrà rilasciato a marzo. Si dice che il nuovo iPad mini sia dotato di un display da 8,4 pollici con cornici più piccole. In realtà le ultime indiscrezioni parlano di un iPad mini quasi del tutto identico al modello attuale, certo dotato di TouchID e cornici non diverse da quelle cui siamo abituati.

Un’altra ipotesi che circola da qualche tempo si incentra sull’opzione che iPad mini possa avere anche una versione “pro” magari più simile come concetto ad iPad Air e cioè con cornici ridotte e touch ID sul fianco.

Più facile che ci sia una revisione degli iPad da 10,2 pollici che secondo qualche fonte dovrebbero assumere l’aspetto degli iPad Air di precedente generazione. A proposito di iPad Air, invece, qui non ci attendiamo novità significative.

AirPods 3

Dopo l’uscita di AirPods Max a dicembre, secondo quanto riferito, Apple avrebbe in programma aggiornamenti il resto della gamma AirPods. Il 2021 dovrebbe essere il momento dei nuovi AirPods di terza generazione, molto simili agli AirPods Pro. In particolare avrebbero uno “stelo” più corto e un design arrotondato, un design più confortevole (ma niente gommini) e una custodia simile a quella degli AirPods Pro: più larga dalla prima, pensata per ospitare ovviamente i nuovi auricolari ma non più lunga perché non è ovviamente necessario in virtù dello stelo più corto. Quanto ai prezzo, AirPods 3 dovrebbero costare circa il 20% in meno rispetto ad AirPods Pro, quindi avere fascia di prezzo inferiore a 200 dollari. Non dovremmo invece vedere gli AirPods Pro di seconda generazione .

Apple TV

I rapporti su una nuova Apple TV circolano da un po’ di tempo, tanto che si attendeva il nuovo modello già durante una delle tre presentazioni avvenute lo scorso anno. L’attuale modello inizia a mostrare davvero la sua età rispetto ai dispositivi di streaming concorrenti, anche e soprattutto quando si affianca ad Apple Arcade, che ormai vanta un catalogo con giochi piuttosto pesanti da gestire per il set top box attuale.

La nuova versione dovrebbe avere un nuovo processore. (forse un A12) e un nuovo telecomando che dovrebbe integrare una funzione simile al Find My di iPhone, iPad e Mac con cui gli utenti saranno in grado di ritrovarlo quando lo si perde di vista ma anche più comodo e funzionale per i giochi. Infine la capacità di archiviazione, sarebbe al minimo di 64 GB e arriverebbe a 128 GB, quindi il doppio rispetto alle due opzioni da 32 GB e 64 GB attualmente disponibili per la Apple TV 4K a listino.

Airtags

Allo stesso modo, si vocifera di AirTag da ormai due anni. Gli accessori per il monitoraggio degli oggetti dovrebbero essere rilasciati ne 2021. Si tratta, come abbiamo già spiegato (qui un più che approfondito articolo a loro proposito) di un sistema basato sulle tecnologie Bluetooth e UWB. Funzionerebbero con l’applicazione Dov’è, sfrutterebbero tecnologie di realtà aumentata e sarebbero una delle colonne portanti di un ecosistema che verrebbe aperto anche alle terze parti. Altri dispositivi che rispettano le specifiche degli Airtags potrebbero essere “visti” da Dov’è. Proprio questo aspetto che comporterebbe la necessità di un supporto da parte degli sviluppatori lascia ipotizzare anche che gli Airtags possano apparire più avanti, magari durante la WWDC 2021.

Nuovi Mac con processore M1

Apple ha dichiarato che ci vorranno circa due anni per trasferire l’intera gamma di Mac ai chip Apple Silicon M1 ma dopo il lancio dei MacBook Air, MacBook Pro 13″ e Mac mini sembra pronto il debutto degli iMac con il nuovi processori. Secondo le voci più attendibili si tratterebbe del maggior salto in avanti dell’all in one dal 2021 ad oggi. L’ipotesi è di un look simile al monitor professionale Apple Pro Display XDR con qualche accento stilistico dei MacBook Pro 16″.

Le cornici saranno ridotte, nella parte posteriore lo chassis non sarà più bombato ma piatto. Anche se non è detto che i nuovi iMac arrivino proprio il prossimo martedì, ci sono importanti indizi in questo senso visto che in una recente beta di Big Sur sono stati individuati indizi su due nuovi iMac che potrebbero essere un iMac 21 e un iMac 27″. Non va neppure dimenticato che poche settimane fa Apple ha cancellato dalla sua linea gli iMac Pro; in linea generale, quindi, non si potrebbe escludere che i nuovi iMac M1 potrebbero essere di modelli Pro e che i modelli “non pro” possano arrivare più avanti.

iOS 14.5

Nel contesto dell’evento Spring Loaded dovrebbe infine debuttare anche iOS 14.5. Questa versione del sistema operativo sarebbe indispensabile al funzionamento dei nuovi iMac ma anche al supporto di ogni altro eventuale prodotto che sarà presentato durante Spring Loaded. Tra questi ovviamente gli Airtags. Tra le novità per tutti le più importanti sarebbero lo sblocco di iPhone con la mascherina indossata se si ha un Apple Watch, nuove emoji e il supporto dell’Italiano in Scribble, la funzione di iPad che riconosce la scrittura corsiva e la trasforma in testo digitato.

Come assistere all’evento

Dallo scorso anno tutti gli eventi Apple a causa della pandemia sono in versione “registrata” e in streaming. Niente presenze e niente folla plaudente. L’unico modo per vedere Spring Loaded sarà quindi sedersi davanti ad un Mac, un iPhone o alla TV e attendere la presentazione che sarà interamente registrata. Il momento da segnare sul calendario, come detto, è il 20 aprile alle 19 ora italiana. Lo streaming sarà possibile su ogni dispositivo e ogni browser che supporta Safari, Chrome, Edge, or Firefox; basterà accedere a questa pagina e lasciar scorrere le immagini. Un’altro canale sarà il canale Apple su YouTube.

Macitynet ovviamente seguirà l’evento in diretta, commentando ogni passaggio e pubblicando via via sul suo sito ogni aggiornamento. Al termine della presentazione avrete come sempre approfondimenti, indiscrezioni, dettagli tecnici e ogni altra informazione necessaria per guardare da ogni prospettiva possibile quello che Tim Cook e i manager della Mela avranno introdotto.