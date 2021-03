iPad Pro 2021, tutto quello che sappiamo fino ad oggi

Apple si appresta a lanciare un nuovo iPad Pro. La previsione sul modello 2021 del tablet top della Mela per ora è solo tale, una previsione appunto, ma sono molti gli indizi che puntano in quella direzione che dovrebbe materializzarsi in un evento di primavera. iPad Pro sarebbe una delle novità di quell’evento per il quale la data, come spieghiamo sotto, non è stata ancora fissata. Le indiscrezioni su iPad Pro 2021 sono ancora più di quelle sull’evento, utili a disegnare un profilo.

Display Mini LED

Se c’è una voce insistente intorno alle novità di iPad Pro 2021 è quella che ruota intorno al display di nuova generazione. Si tratterà di uno schermo basato su Mini Led, una tecnologia di cui si discute da anni. Il lancio di un iPad Pro con questo particolare display è stata già prospettato già a fine 2019 con l’ipotesi di un debutto nella primavera successiva (assieme a quella di un MacBook Pro con lo stesso tipo di pannello). iPad pro sarebbe il primo prodotto con Mini LED che diventerebbero uno dei perni dei futuri prodotti Apple (si parla di almeno sei dispositivi Mini LED) grazie ai vantaggi che offrono nel rapporto tra qualità dell’immagine e prezzo.

Apple ha investito da anni su questo sistema per buone ragioni. Un display Mini LED è uno schermo LCD basato su LED piccolissimi (uno per pixel) capaci di offrire elevati contrasto e luminosità, neri intensi, consumi ridotti, pochi rischi di burn-in e di degrado dell’immagine, tipici degli OLED. Uno schermo Micro LED è anche più luminoso (fino a 30 volte) rispetto ad uno schermo OLED

Un’altra fonte ha menzionato la possibilità di un iPad Pro 2021 con tecnologia dello schermo OLED, ma suggerisce anche che questi modelli potrebbero non arrivare prima del 2022. In realtà è possibile che la tecnologia OLED possa non apparire mai in schermi più grandi di quelli di un iPhone. Anzi, addirittura qualcuno ipotizza che Apple possa addirittura passare a Micro LED anche per gli iPhone e per Apple Watch.

Si tratta di capire quali modelli saranno dotati di schermi Micro LED. Una fonte ritiene che solo il modello più grande di iPad Pro 2021 da 12,9 pollici utilizzerà questa tecnologia di display, mentre la variante da 11 pollici, dovrebbe ancora essere basato su display LCD tradizionale.

Design

Sebbene potrebbero esserci modifiche significative al display per l’iPad Pro 2021, non altrettanto si può dire del design. I bordi taglienti, il gruppo dell’obiettivo sporgente, sono un segno distintivo anche degli ultimi iPhone erediti per altro proprio dagli attuali iPad Pro, ed è difficile che questo stile possa essere abbandonato. Possibili però alcuni affinamenti. Alcuni rendering apparsi nelle scorse settimane da 91Mobiles e ricevuti da una “fonte attendibile”, mostrano cornici più sottili di quelle dell’iPad Pro 2020 e un modulo fotocamera con le lenti a filo. Possibile anche una leggerissima riduzione delle dimensioni complessive, ma lo spessore sarà lo stesso, forse addirittura superiore, almeno per iPad Pro 2021 da 12,9 pollici. Qualche fonte riferisce che sarà più spesso di 0,5 mm rispetto al suo predecessore, arrivando a 6,4 mm. Qualche cosa di nuovo sulla forma potrebbe esserci, visto che in circolazione ci sarebbero già delle custodie specifiche per iPad Pro 2021.

Specifiche iPad Pro 2021

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, le gole profonde sembrano destreggiarsi più che altro nel regno delle ipotesi. Questo forse perchè anche qui, come per il design, le novità hardware sostanziali, eccetto il display, saranno molto poche. Del resto il modello 2020 di iPad ne ha introdotte diverse e iPad Pro 2021 potrebbe essere una sorta di evoluzione in attesa di qualche importante passo avanti nel 2022

Fotocamere

Basta guardare a quel che è accaduto lo scorso anno. iPad Pro 2020 ha introdotto il LiDAR e i renderin di iPad Pro 2021 mostrano ancora una doppia lente con uno scanner LiDAR, che è in linea con il modello attuale. Possiamo ipotizzare che dentro al tablet venga messo un sensore differente ed implementata qualche novità come lo scatto al buio, ma iPad non è mai stato costruito intorno ad elevate specifiche nel campo fotografico. Quel che è certo è che il giornalista Mark Gurman, che ha qualche buon aggancio nel mondo di chi fornisce anticipazioni, parla di non precisati “miglioramenti” nella fotocamera.

Nuovo processore

Più solido (e facile) prevedere il nuovo processore per iPad Pro 2021. Attualmente iPad Pro 2020 utilizza un processore denominato A12Z. Nonostante la parentela tecnica con l’A12 che abbiamo visto negli iPhone XS, siamo di fronte ad un chipset molto più evoluto, con più core (otto sulla CPU a 1,59 GHz, otto sulla GPU) capace di supportare meglio di un A13 iPad nelle sue funzioni specifiche molto intensive, specialmente quanto entrano ingioco i vantaggi del multi core, in particolare grafica e 3D, meglio dell’A13. Apple ha però oggi A14 costruito intorno ad una circuiteria da 5 nanometri e capace di concorrere e superare A12Z in diversi task. Secondo molte fonti, Apple avrebbe in serbo novità hardware capaci di fare iPad potente quanto un Mac con processore M1, se così fosse sarebbe impossibile che iPad Pro 2021 resti fermo allo stesso processore di oggi e anche che ricorra ad un ipotetico A13Z. Piuttosto potremmo avere un A14X.

Rete cellulare 5G

Usare un processore derivato a A14 avrebbe il vantaggio di permettere ad iPad Pro 2021 di supportare il 5G; se fosse vero, questo lo renderebbe il primo tablet della gamma Apple a supportare tale connettività. Apple ha introdotto un chip 5G per la rete cellulare negli iPhone e una simile funzione renderebbe iPad Pro un importante piattaforma mobile, capace di sfidare diversi prodotti nel campo laptop.

Porta Thunderbolt

Un rumor piuttosto recente parla di una porta Thunderbolt al posto della USB-C standard che abbiamo oggi. Nonostante fisicamente la porta sia identica (quindi sarebbe possibile collegare tutto del che si collega oggi ad un iPad Pro), quel che cambierebbe nell’iPad Pro 2021 sarebbero velocità e possibilità di collegare ad uno schermo con risoluzione fino a 6K a 60Hz. Sarebbe possibile anche collegare dischi rigidi e periferiche con un’unica porta che consente di trasferire e velocemente dati. I Mac integrano da anni la porta Thunderbolt ma questa non è mai arrivata su iPad e potrebbe essere la prima volta di questa porta ultraversatile che offre banda ultralarga e attacco USB-C.

Il ritorno di Touch Id

Apple potrebbe trasportare da iPad Air ad iPad Pro il Touch ID nel tasto di accensione. Si tratterebbe di una novità interessante che consentirebbe di ampliare lo schermo e di rendere più efficiente il sistema di riconoscimento biometrico in presenza di una mascherina. Altra ipotesi, che però sembra meno credibile, è che iPad Pro possa essere il primo dispositivo con Touch ID sotto lo schermo. Anche se quest’anno dovrebbe essere il momento del debutto di questa tecnologia a sostegno della quale Apple ha impilato una serie di brevetti (l’ultimo l’abbiamo descritto qui), appare più probabile che sia iPhone il dispositivo che la presenterà per primo.

Accessori

Apple quasi sempre assieme ad un iPad lancia anche una serie di nuovi accessori. Potrebbe essere così, stando alle voci, anche per iPad Pro 2021. In particolare Apple avrebbe programmato di introdurre una nuova versione ottimizzata della Magic Keyboard (quanto differente è tutto da vedere) capace di rilevare la pressione utilizzata per premere i pulsanti della tastiera, consentendo un input diverso in base alla superficie di posizionamento. Tra le ultime voci, anche quella di un’Apple Pencil di nuova generazione che potrebbe essere un accessorio. Questa, come mostrato da una recente foto, sarebbe lucida con una punta più lunga di quella delle Apple pencil di oggi.

Data uscita iPad Pro 2021

Si è parlato a lungo di un debutto di iPad Pro 2021 a marzo e per la precisione il 23 marzo con commercializzazione subito dopo. Oggi questa ipotesi è superata e i maggiori osservatori pensano ad un lancio primaverile ma ad aprile.

The event was always in April. There was literally never a March event. Absolutely incredible how Apple managed to give the “March 23” date to myself, Kang (the highest rated source) and L0vetodream at almost the same time. Huge thanks to the source helping with this 😏 — Jon Prosser (@jon_prosser) March 18, 2021

La presentazione, menzionata recentemente da Bloomberg, potrebbe quindi avvenire con un evento appena dopo Pasqua, il giorno 5 (la custodia di cui diciamo sopra doveva essere acquistabile solo dal 6 aprile) oppure il 13 aprile. Ming Chi Kuo fa però un’affermazione che sembra indurre a prospettive anche più pessimiste; secondo l’analista che sbaglia davvero poco nelle previsioni sul mondo Apple, la produzione di iPad Pro 2021 comincia tra la metà e la fine di aprile. A questo punto l’annuncio dei dispositivi potrebbe avvenire non prima della fine di aprile, con una commercializzazione solo a maggio.

Prezzo iPad Pro 2021

Non ci sono notizie sui prezzi di iPad Pro 2021, ma come sempre potrebbero prendersi a paragone i prezzi dello scorso anno. Almeno, questo potrebbe avvenire per il modello da 11 pollici, che dovrebbe montare un pannello LCD tradizionale, dunque con prezzi a partire da 900 euro. .