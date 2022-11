Lo spot Apple mostra le magie dell’ Accessibilità

Apple ha condiviso un nuovo video pubblicitario: lo spot, intitolato The Greatest, evidenzia funzionalità dedicate all’ Accessibilità disponibili su iPhone, iPad, Mac e Apple Watch. Nel filmato si vedono all’opera funzioni quali il rilevamento porte, il riconoscimento di determinati suoni (come il pianto di un neonato, il campanello della porta o una sirena) e altre funziooni ancora che consentono di ricevere una notifica quando vengono riconosciuti determinati elementi.

Il nuovo spot Apple dedicato all’ accessibilità evidenzia anche la funzione “Controllo vocale” che permette di interagire e controllare iPhone usando la voce. È possibile pronunciare i comandi per eseguire gesti, interagire con gli elementi dello schermo, dettare e modificare testi e altro ancora.

“In Apple siamo convinti che l’accessibilità sia un diritto umano”, si legge nella descrizione dello spot. “Funzionalità innovative quali il Rilevamento Porte, il Riconoscimento dei Suoni, il Controllo Vocale e altre ancora, sono progettate per consentire l’uso dei dispositivi in un modo che funziona meglio per te”.

Nel video si vede in azione l’app Lente di ingrandimento che consente di trasformare iPhone o iPad in una lente d’ingrandimento per ingrandire e rilevare oggetti nelle vicinanze. La funzione di rilevamento porte intorno all’utente aiuta a capire quanto dista una porta, e come aprirla e ottenere una descrizione dei suoi attributi. Quando vengono rilevate delle porte nelle vicinanze, il dispositivo avvisa tramite suoni, voce e feedback aptico. Il feedback diventa più frequente man mano che l’utente si avvicina a una porta.

È possibile configurare il riconoscimento dei suoni andando in Impostazioni > Accessibilità > Riconoscimento suoni. È anche possibile configurare iPhone in modo che riconosca un allarme, un elettrodomestico o un campanello personalizzati se non vengono riconosciuti automaticamente.

Con il controllo vocale è possibile navigare e interagire con il dispositivo usando la voce per toccare, scorrere, digitare e altro ancora; quando il controllo vocale è attivo, si possono pronunciare i comandi proprio come si eseguirebbe un’azione con il tocco. Ad esempio, per accedere alla ricerca Spotlight sulla schermata Home, basta pronunciare “Scorri verso il basso”.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di accessibilità per l’universo Apple e non solo sono disponibili a partire da questa pagina.