Musk ritarda Twitter Blue per evitare le commissioni Apple

L’abbonamento Blue di Twitter potrebbe non essere disponibile come acquisto in-app su iPhone quando verrà rilasciato, questo per evitare di dare ad Apple il 30% delle commissioni richieste su ogni acquisto in App Store.

A spiegarlo è Platformer, secondo cui il nuovo Blue non sarà disponibile come acquisto in app su iPhone e iPad. In questi giorni Elon Musk sta mostrando pubblicamente il suo disaccordo verso Apple, e adesso sembra che voglia evitare di dover pagare la percentuale stabilita del colosso di Cupertino fin dalla creazione di App Store.

Musk aveva precedentemente dichiarato che il nuovo Twitter Blue, che consente agli utenti di ottenere un segno di spunta di verifica dell’indentità di colore blu, sarebbe stato rilanciato lo scorso martedì 29 novembre, mentre ora segue un ulteriore ritardo. Quando il nuovo sistema di verifica sarà attivo arriveranno spunte di tre colori: blu, oro e grigio.

Nel corso di questo mese, Musk ha aumentato il numero dei suoi tweet contro Apple. Il 18 novembre scorso ha criticato la commissione di App Store definendola come una “tassa del 30% nascosta su Internet”. E questo lunedì, invece, ha affermato che Apple, era ino dei più grandi inserzionisti di Twitter prima della sua acquisizione, ma che ora la società ha “per lo più” smesso di fare pubblicità sul social network e che ha “minaccato di rimuovere Twitter dal suo App Store,” senza dire perché.

Per il momento Apple non ha risposto pubblicamente ai tweet di Musk, ma si ipotizza che azioni come i licenziamenti di massa nelle divisioni responsabili della moderazione dei contenuti, così come la scelta di riattivare gli account sospesi (tra i quali anche quello dell’ex presidente Donald Trump) potrebbero mettere Twitter in contrasto con le politiche di Apple e di App Store.

