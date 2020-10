Apple pubblica gli spot video di iPhone 12 e HomePod

Apple ha pubblicato i primi tre spot video per iPhone 12, iPhone 12 Pro e HomePod che pubblicizzano le novità annunciate durante l’evento del 13 ottobre. I filmati, disponibili sul canale ufficiale di YouTube, sono gli stessi che Apple ha mostrato per la prima volta al pubblico per presentare iPhone 12, iPhone 12 Pro e HomePod mini durante il keynote. Tutto quello che c’è da sapere sui nuovi terminali Apple è in questo articolo di macitynet.

Con lo spot pubblicitario dedicato ad iPhone 12, Apple concentra l’attenzione sul nuovo processore A14 Bionic, definendolo «Il chip per smartphone più veloce di sempre». In poco meno di due minuti viene fornito anche un assaggio alla modalità notturna disponibile per tutte le telecamere incorporate nel telefono, si accenna al nuovo display Super Retina XDR e al fatto che la videocamera è la prima in assoluto ad avere la capacità di registrare in Dolby Vision.

Si parla anche del Ceramic Shield, ovvero il nuovo vetro «Più resistente di qualsiasi altro vetro per smartphone» che ricopre il dispositivo. Oltre a ricordare che è anche il primo iPhone a supportare le reti 5G e ad essere compatibile con la nuova tecnologia di ricarica MagSafe, Apple sottolinea che è disponibile anche in versione “mini”.

La clip di iPhone 12 Pro invece punta al design completamente rinnovato e alla presenza dello scanner LiDAR, combinato a un avanzato sistema di fotocamere (ulteriormente potenziato nel modello Max) che porta la fotografia da smartphone ad un livello superiore. Senza dimenticare che è chiaramente «L’iPhone più potente di sempre».

Per HomePod mini lo spot è breve ma va dritto al punto «Un suono che riempie la stanza, un assistente intelligente per controllare la casa. Tutto privato e sicuro. Si ordina dal 6 novembre (solo negli USA, per ora): disponibile dal 16 dello stesso mese».

Questi come detto sono gli spot pubblicitari che Apple ha appena pubblicato su YouTube e che aveva già mostrato durante l’evento del 13 ottobre. Se volete saperne di più potete dare un’occhiata al nostro articolo riepilogativo di tutti gli annunci fatti in questa occasione.