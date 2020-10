Prime Day ultime ore: Polar Grit X sportwatch dall’autonomia infinita a solo 329,99€

Se siete ij cerca del migliore degli orologi multisport su Amazon ancora per poche ore, trovate il Polar Grit X a 329 euro, un prezzo davvero speciale.

Questo orologio per sportivi può funzionare per 40 ore consecutive con una singola carica e con tutte le sue funzioni attive, mentre con la modalità di risparmio energetico riesce a promettere fino a 100 ore di autonomia prima di dover essere ricaricato. e questo a fronte di una lunga serie di funzioni e di sensori: localizzatore GPS, bussola, altimetro e cardiofrequenzimetro e Hill Splitter grazie alla quale l’orologio è in grado di tracciare grafici di salita e discesa combinando il tutto con statistiche dettagliate.

Polar Grit X permette inoltre di pianificare i percorsi offrendo indicazioni passo dopo passo ed è dotato di un nuovo assistente – l’azienda lo ha chiamato FuelWise – che ricorda all’utente quando è arrivato il momento di prendere un boccone, oltre a fornirgli le previsioni del tempo direttamente dal polso e a mostrargli la qualità del riposo e tutta un’altra serie di opzioni smart utili negli allenamenti.

Questo orologio è per altro piuttosto resistente: ha superato brillantemente diversi test di livello militare americano tra cui quelli che lo hanno visto sottoporre a livelli di umidità e temperature estreme. Resiste chiaramente anche ad urti e piccole cadute.

Come dicevamo però il punto di forza è la batteria: per fare un confronto, il Fenix 6S di Garmin promette fino a 50 ore di autonomia, ma in modalità risparmio batteria. Con il GPS attivo e con la musica in riproduzione, non supera le 6 ore. Insomma, il nuovo Polar Grit X potrebbe essere la soluzione definitiva di chi vuole allenarsi per tutto il weekend senza doversi preoccupare di ricaricarlo.

Il costo sarebbe di 430 euro, ma oggi e ancora per poche ore (e salvo esaurimento dei pezzi visto che si tratta di una offerta Flash) lo pagate 329,90 euro.