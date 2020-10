Apple Store chiusi per l’inizio degli ordini di iPhone 12

Dopo la presentazione avvenuta lo scorso martedì, è già giunto il momento delle prenotazioni per iPhone 12 e iPhone 12 Pro. In questo momento da questo momento il sito di vendita on line non risulta raggiungibile e questo sia nella sua versione per computer che attraverso l’app. Si tratta del momento in cui i dipendenti Apple aggiornano i sistemi, inserendo le opzioni di magazzino e preparandosi a mettere in venditi i nuovi prodotti per il preordini.

Ricordiamo che, come accennato in apertura, oggi partiranno solo le vendite di iPhone 12 e iPhone 12 Pro nella sua versione da 6,1 pollici. iPhone Pro Max sarà disponibile per l’ordine solo dal 6 novembre. Lo stesso giorno sarà ordinabile anche iPhone 12 mini, che con il suo schermo da 5,4 pollici, rappresenta la vera novità dell’anno dal punto di vista del fattore di forma.

Chi ordinerà oggi avrà a casa sua i telefoni il prossimo venerdì anche se come sempre ci si potrà attendere qualche ritardo se non si sarà più che svelti con il click. Se siete ansiosi di avere a casa vostra iPhone 12 o iPhone 12 Pro vi invitiamo a prepararvi e a prendere nota che quest’anno gli ordini non partiranno, come al solito, alle 9 del mattino ma alle 14. Questo probabilmente per andare incontro alle esigenze del pubblico americano.

Se vi intesa avere un quadro di come acquistare e le “buone pratiche” per avere subito a casa vostra un iPhone nuovo vi consigliamo di leggere questo nostro articolo che si focalizza proprio su questo argomento. In questo contesto vale la pena di ricordare che anche Amazon avrà gli iPhone 12 e che con ogni probabilità potrebbe essere proprio Amazon, come accaduto con Apple Watch 6, a spedirvi a casa iPhone 12 con maggior rapidità, almeno nelle primissime ore di disponibilità del prodotto.