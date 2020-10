Apple ha brevettato un iPhone che si allunga

Smartphone che si piegano? Roba vecchia. Che ne dite di un iPhone con display che – all’occorrenza – si estende? Apple ha brevettato un dispositivo di questo tipo. Nel brevetto la Mela spiega che i display di dispositivi portatili come gli iPhone potrebbero in alcuni casi non mettere a disposizione spazio sullo schermo a sufficienza per mostrare informazioni utili. È allo stesso tempo complesso e difficile ingrandire troppo le dimensioni dei dispositivi elettronici per accogliere schermi più grandi, scelta che potrebbe rendere i device troppo ingombranti. Una possibile soluzione secondo Cupertino è creare un dispositivo con una sezione del display che può essere fatta scorrere all’occorrenza e mostrare più dati.

Nel brevetto scovato dal sito Appleworld.today si fa riferimento a un dispositivo elettrico con “un alloggiamento con integrate porzioni che scorrono l’una rispetto all’altra”. Il dispositivo brevettato prevede un display su una superficie dell’alloggiamento come ad esempio sulla faccia anteriore dell’alloggiamento.

Porzioni dell’alloggiamento possono scorrere dallo stato aperto a chiuso, mostrando o nascondendo parti del display. Apple spiega che all’interno della struttura possono essere presenti regioni con componenti elettronici e che lo schermo può essere costituito da substrati di display flessibili. Una porzione del display può essere conservata in una zona interna dell’alloggiamento quando questo è nella posizione non espansa. È possibile sfruttare più piegature e lo schermo ripiegato anche più volte su sé stesso.

Come sempre quando si parla di brevetti di Cupertino, non è dato sapere se questo futuristico computer tutto in uno rimarrà solo un’idea o se invece Apple deciderà di trasformarlo in un prodotto reale. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.