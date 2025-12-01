Black Friday, Apple Studio Display al minimo: 1499 €

Se l’idea di acquistare un Apple Studio Display vi accompagna da tempo ma il listino vi ha sempre fatto desistere, questa potrebbe essere la giornata più favorevole.
Su Amazon trovate infatti la versione standard con vetro normale e inclinazione regolabile al prezzo di 1499, cifra che coincide con il suo minimo storico, ribasso notevole rispetto ai 1799 € di listino.
Accanto al modello standard, è disponibile anche la versione con vetro Nanotexture, proposta oggi a 1861 €, pari a un ribasso del 9%.
Il miglior monitor Apple
Apple Studio Display resta uno dei pannelli più apprezzati dell’ecosistema Mac: un monitor Retina 5K da 27″già messo alla prova da Macitynet , capace di offrire qualità visiva elevata, ottimo comparto audio e una videocamera integrata di livello professionale.
Il design in alluminio a bordi sottili ospita uno stand solido che permette la regolazione dell’inclinazione fino a 30°. Le versioni più evolute includono il meccanismo con controbilanciamento per variare altezza e angolazione con estrema comodità.
Il pannello offre una luminosità di 600 nit, ampia copertura cromatica P3 e supporto a oltre un miliardo di colori. Non mancano True Tone e il rivestimento antiriflesso che contribuisce a migliorare la resa in ambienti illuminati.
Sul retro si trovano tre porte USB-C più una porta Thunderbolt che consente di collegare il display e le eventuali periferiche aggiuntive con un singolo cavo. La stessa connessione fornisce 96W di ricarica, abbastanza per alimentare rapidamente un MacBook Pro 14″ e sostenere anche modelli più grandi. Con le configurazioni adeguate, un MacBook Pro può pilotare fino a tre Studio Display, creando una postazione estremamente ampia per montaggio, grafica o animazione.
Tra le componenti interne spicca il chip A13 Bionic, che gestisce videocamera da 12MP con inquadratura automatica, tre microfoni di qualità elevata e un sistema audio composto da sei altoparlanti, compatibili con Dolby Atmos.
Per chi lavora con la fotografia, Studio Display offre una resa stabile e precisa, utile per organizzare cataloghi estesi, ritoccare immagini complesse e preparare rapidamente file finali da distribuire online.
Anche chi si occupa di montaggio video può sfruttarlo per progetti multi-camera o file ad alta risoluzione, aggiungendo correzioni colore e gestendo timeline articolate con grande comodità.
Come già accennato, il prezzo più vantaggioso è quello del modello standard con inclinazione regolabile, oggi a 1499 €, minimo storico. La versione con vetro Nanotexture scende a 1861 € (-9%), mentre il modello standard con vetro normale torna, dopo molti mesi, al prezzo più basso registrato su Amazon.
Per chi cerca monitor alternativi e più economici, trovate una selezione aggiornata nel nostro articolo dedicato: migliori monitor per Mac.