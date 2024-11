Studio Display e i suoi fratelli, tutti i monitor da abbinare a Mac mini

Pubblicità

Con l’arrivo del nuovo Mac mini 4 di Apple c’è chi sta sicuramente pensando di rinnovare la propria postazione, magari abbinando anche un nuovo monitor per l’occasione. In questa lista elenchiamo le migliori alternative al costoso Apple Display Studio, anche se purtroppo sembra che Apple, almeno in passato si sia impegnata per mettere in difficoltà gli utenti. Ecco perché.

I Mac sono noti per supportare risoluzioni native piuttosto insolite. Ovviamente, Apple ha una motivazione tecnica dietro le sue scelte. Ad esempio, MacBook Air da 15 pollici ha una risoluzione di 2560 x 1664 pixel, che permette di mantenere un rapporto tra la diagonale dello schermo e la risoluzione di circa 220 pixel per pollice. Questo livello di densità di pixel è essenziale per ottenere quello che Apple definisce “effetto Retina”.

Trovare un monitor che soddisfi questi requisiti è impresa impossibile, anche se ci sono compromessi che permettono comunque di scegliere tra altri monitor, senza rinunciare alla qualità.

In pratica, se scegliete un monitor con 220 PPI, otterrete l’effetto Retina tanto desiderato, consentendovi di avere una interfaccia grafica correttamente ridimensionata. Negli altri casi, invece, otterrete sì una buona qualità, ma andrete a visualizzare anche su un monitor 4K una interfaccia con icone e testi più grandi (o più piccoli) rispetto alla dimensione ottimale, con uno “sforzo” anche per la macchina che dovrà ridimensionare la UI. Attenzione però se questo è vero per i vecchi Mac con Intel il fenomeno è praticamente scomparso con i processori più recenti come M3 e M4.

Ecco qundi la lista dei monitor che vi consigliamo ma attenzione! Se gli sconti vi sembrano più bassi del solito mettete da parte i link qui sotto per il Black Friday Amazon che comincia il 21 Novembre: è probabile che alcuni di questi subiscano variazioni di prezzo a vostro favore.

Samsung Monitor ViewFinity S9

E’ tra quelli che, probabilmente, entra più in diretta concorrenza con App Studio, proprio per la sua risoluzione 5K e per i PPI, in grado di soddisfare quell’effetto Retina di cui parlavamo.

Il Samsung ViewFinity S9 offre una risoluzione 5K (5120×2880) su un pannello da 27 pollici, perfetta per macOS. Con una copertura del 99% dello spazio colore DCI-P3 si tratta di un monitor consigliabile anche ai professionisti della grafica. Inoltre, il design elegante e minimalista lo rende un’ottima scelta estetica per gli utenti Mac.

Oltre a questo ha una telecamera a bordo, funziona come ripetitore Airplay e ha pure funzioni Smart TV con sistema operativo Tizen.

Su Amazon si può acquistare direttamente a questo indirizzo.

LG 32UN880P e LG 27UN880P

Questi due modelli della serie Ergo di LG sono noti per il loro innovativo braccio ergonomico regolabile, che consente di ottimizzare lo spazio di lavoro. Entrambi offrono una risoluzione 4K UHD (3840×2160) con supporto HDR10, anche se non raggiungono il livello di PPI perfetto per macOS. Tuttavia, si distinguono per il prezzo competitivo e la versatilità, ideali per chi cerca un buon equilibrio tra prestazioni e praticità.

Su Amazon si può acquistare direttamente a questo indirizzo, anche nella versione da 27 pollici.

Dell Ultrasharp UP3218K

Se il budget non è un problema e volete una qualità straordinaria, il Dell Ultrasharp UP3218K è una scelta eccellente. Con una risoluzione 8K (7680×4320) su un pannello da 32 pollici, questo monitor offre un’incredibile densità di pixel, superando qualsiasi esigenza visiva.

È progettato per i professionisti della fotografia e del video editing, grazie alla copertura quasi totale degli spazi colore sRGB e AdobeRGB. Tuttavia, il suo prezzo elevato lo rende una soluzione di nicchia.

Su Amazon si può acquistare direttamente a questo indirizzo.

Apple Pro Display XDR

Più che un alternativa ad Apple Studio, Pro Display XDR rappresenta al momento il massimo della tecnologia di Apple pensata per i professionisti. Con una risoluzione 6K Retina (6016×3384) e una qualità dell’immagine senza precedenti, questo monitor è perfetto per chi lavora in ambiti come la post-produzione video.

Offre una mostruosa luminosità di picco di 1600 nit e una precisione cromatica eccellente, ma il suo prezzo premium (che peraltro non include neppure il supporto) lo rende più adatto a un pubblico altamente specializzato.

Su Amazon si può acquistare direttamente a questo indirizzo.

Dell S2722QC

Un’opzione più accessibile, invece, è rappresentato dal monitor Dell S2722QC. Si tratta di un pannello 4K UHD da 27 pollici con supporto HDR. Sebbene la densità di pixel non sia ottimale come quella di uno schermo Retina, offre un ottimo rapporto qualità prezzo, soprattutto per la qualità dell’immagine, oltre a offrire una porta USB-C con Power Delivery, perfetta per integrarsi con il Mac mini. È una scelta pratica per chi cerca un buon monitor a un costo contenuto.

Su Amazon si può acquistare direttamente a questo indirizzo.

BenQ PD2725U

Il BenQ PD2725U è un monitor 4K UHD da 27 pollici, progettato per i professionisti e i creativi. Supporta il 99% dello spazio colore AdobeRGB e DCI-P3, con calibrazione professionale inclusa. Anche se la densità di pixel non è perfettamente ottimizzata per macOS, le sue eccellenti prestazioni cromatiche e il supporto HDR10 lo rendono una scelta eccellente per fotografi e designer.

Su Amazon si può acquistare direttamente a questo indirizzo.

Benq MA320U

Altro monitor che, sia per estetica, che per qualità delle immagini, entra di diritto in questa lista è il BenQ MA320U, recensito a questo indirizzo. Si tratta di un monitor da 32 pollici con risoluzione 4K UHD (3840×2160), ideale per molte applicazioni professionali grazie alla sua qualità del colore e alla gamma cromatica estesa. Tuttavia, quando si considera il suo utilizzo con macOS, ricordiamo che la densità di pixel del monitor è di circa 140 PPI, il che lo colloca tra i valori comuni per i monitor 4K di questa dimensione, che non sposa perfettamente i sistemi operativi Apple. Come per tutti gli altri, tuttavia, configurandolo in modalità “ridimensionata” nelle impostazioni di macOS, è possibile ottenere un bilanciamento adeguato tra qualità dell’immagine e dimensioni del testo. Benq MA320U è disponibile a partire dal sito web italiano della casa madre sia in versione da 32” (oggetto del test) che nel più piccolo formato da 27”. I prodotti sono in arrivo anche su Amazon.it e nei migliori negozi di elettronica di consumo. Sto caricando altre schede... Apple Studio Display La migliore alternativa a Studio Display è Studio Display. Sì, sappiamo che non è un’alternativa, ma tra i migliori monitor per Mac mini non potevamo non inserire questo schermo, progettato su misura per gli utenti Mac, con una risoluzione 5K Retina e una densità di pixel (ovviamente) perfetta per macOS. Offre un design elegante, una straordinaria qualità visiva e funzionalità aggiuntive come la webcam integrata e un sistema audio integrato di alta qualità, che difficilmente si ritrova su un monitor. È una scelta ideale per chi cerca un monitor che si integri perfettamente nell’ecosistema Apple, anche se il prezzo rimane elevato rispetto ad alcune alternative. Su Amazon si può acquistare direttamente a questo indirizzo. Sto caricando altre schede...

Riflessioni finali

Se di certo non avete problemi di budget il Pro Display XDR e lo Studio Display offrono la migliore esperienza visiva possibile per macOS.

Se volete risparmiare qualcosa, invece, monitor come il Samsung ViewFinity S9, vi consentiranno di sposare perfettamente la risoluzione Apple e di avere tra le mani un monitor che si integra bene con l’ecosistema Apple, anche a livello di design.

Altre scelte come BenQ PD2725U rappresentano valide alternative per diversi budget e necessità.