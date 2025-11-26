Facebook Twitter Youtube

L’app Signal su iPhone ora permette di eseguire il backup della cronologia chat

Di Mauro Notarianni

Signal, l’app di messaggistica che vanta attenzione alla privacy e alla sicurezza degli utenti, ora permette di eseguire il backup e il ripristino della cronologia delle conversazioni su iPhone, utile se, ad esempio, se si smarrisce o rubano il telefono.

Finora messaggi, immagini, file e altri contenuti di Signal, erano archiviati localmente sul dispositivo; ora si dispone di una opzione che offre maggiore sicurezza, permettendo di fare il backup di messaggi e media usando un servizio di archiviazione cifrata end-to-end degli sviluppatori.

Gli sviluppatori spiegano che in questo modo non si perdono i messaggi anche cambiando telefono o si reinstallando l’app. Due le opzioni disponibili: un piano gratuito che permette di sfruttare fino a 100MB per memorizzare i messaggi degli ultimi 45 giorni, oppure un piano da 1,99$ al mese per salvare tutta la cronologia e fino a 100GB di elementi multimediali.

Per il salvataggio di sfrutta una chiave di ripristino, un codice a 64 bit utilizzabile per il ripristino. Ovviamente bisogna salvare la chiave di ripristino in un posto sicuro, ad esempio un password manager, e non condividerla con nessuno. Se si perde la chiave, non è possibile recuperare i propri messaggi.

Come eseguire il backup

Al primo backup (andando in Impostazioni > Backup) è mostrata la chiave; quest’ultima può essere copiata negli Appunti e salvata in un luogo sicuro e serve, come già detto, per recuperare il proprio account e relativi dati.

Gli sviluppatori fanno sapere che la funzionalità in questione arriverà anche con la versione desktop dell’app. Se dai dimentica o non si ha a disposizione la passphrase di 30 caratteri, non è possibile ripristinare il backup. È un po’ come una chiave che non può essere duplicata; se si elimina e reinstallando l’app si può creare un nuovo backup e creare una nuova passphrase ma non si avrà accesso ai precedenti messaggi.

Backup signal

L’ultima versione di Signal per iOS (si scarica dall’App Store) offre i sondaggi e integra cambiamenti per adattarsi al Liquid Glass di iOS 26 e iPadOS 26.

 

