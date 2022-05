Apple Together invoca Steve Jobs contro il ritorno in ufficio

Il gruppo Apple Together ha pubblicato una lettera aperta per opporsi alla richiesta di Apple di tornare al lavoro in presenza in ufficio: Steve Jobs, si legge nella stessa, li avrebbe ascoltati.

Apple Together è il gruppo di dipendenti Apple che ha iniziato con il movimento #AppleToo e che ha organizzato uno sciopero il 24 dicembre 2021. Mentre i dipendenti tornano nei loro uffici dopo il mandato di Apple nell’aprile 2022, il gruppo ha scritto una lettera aperta per protestare contro la decisione.

“Thoughts on Office-bound Work”, è una lettera di 1.800 parole pubblicata contemporaneamente in inglese, portoghese, spagnolo e tedesco. Riguarda il ritorno al lavoro e in particolare il piano di Apple per il lavoro ibrido, in cui il personale divide la settimana tra le loro case e l’ufficio.

“L’Hybrid Working Pilot non è un aumento della flessibilità”, si legge nella lettera, bensì “una cortina fumogena e spesso un passo indietro nella flessibilità per molti dei nostri team… [Richiedere] a tutti di trasferirsi in ufficio in cui si trova il loro team, ed essere in ufficio almeno tre giorni fissi della settimana, cambierà la composizione della nostra forza lavoro”.

Si legge “Porterà a privilegi e a decidere chi può lavorare per Apple, non la soluzione migliore”. “Privilegi come “nascere nel posto giusto in modo da non doversi trasferire”, o “essere abbastanza giovane da iniziare una nuova vita in una nuova città/paese” o “avere un coniuge che si trasferirà con te”. Di conseguenza, continua il gruppo Apple Together, questo porterà a una diminuzione della diversità.

Diciamo a tutti i nostri clienti quanto sono grandi i nostri prodotti per il lavoro a distanza, eppure noi stessi non possiamo usarli per lavorare da remoto?. Come possiamo aspettarci che i nostri clienti lo prendano sul serio? Come possiamo capire quali problemi del lavoro a distanza devono essere risolti nei nostri prodotti, se non lo viviamo?

Ancora, e probabilmente è questo il passo più importante della lettera: “O come ha detto Steve [Jobs]: ‘Non ha senso assumere persone intelligenti e poi dire loro cosa fare. Assumiamo persone intelligenti in modo che possano dirci cosa fare”.

“Eccoci qui”, dice la lettera, “le persone intelligenti che hai assunto, e ti stiamo dicendo cosa fare: per favore togliti di mezzo, non esiste una soluzione unica per tutti, decidiamo come lavoriamo meglio e facciamo il miglior lavoro della nostra vita”.

Al momento, Apple non ha risposto alla lettera. Tuttavia, a seguito di una richiesta simile di continuare a lavorare da casa nel luglio 2022, il vicepresidente senior della vendita al dettaglio e delle persone di Apple, Deirdre O’Brien, ha sostenuto il ritorno in ufficio: