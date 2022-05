Lexar lancia il lettore di schede CF con USB-C

C’è un nuovo lettore Lexar per schede Compact Flash progettato appositamente per collegarsi ai computer e ai dispositivi dotati di ingresso USB-C in modo da poter velocizzare e potenziare il flusso di lavoro. Dal campo alla post-produzione, consente infatti di scaricare grandi quantità di immagini in alta qualità e video RAW in 8K dalla scheda Lexar CFexpress di tipo B al computer, con tutta la velocità dello standard USB 3.2 Gen 2×2.

In confezione è incluso un cavo USB 2 in 1 da tipo C a tipo C e da tipo C a tipo A, per consentire di collegarlo anche attraverso la più tradizionale presa USB-A a computer anche datati, ed è talmente compatto e portatile (misura circa 10 x 6,5 x 2,8 centimetri e pesa intorno ai 130 grammi) che può essere trasportato comodamente anche in una tasca. Ovviamente è un dispositivo plug-and-play quindi non ci sono driver: basta collegarlo ed è subito pronto all’uso.

Questo lettore, che Lexar chiama più genericamente CFexpress di tipo B USB 3.2 Gen 2×2, è stato insignito del “Red Dot Awards: Product Design 2021”, a riprova della sua elevata qualità, ergonomia e longevità. D’altronde questo è uno dei punti su cui Lexar concentra maggiormente i propri sforzi, sottoponendo i suoi prodotti a test e controlli qualità approfonditi nei propri laboratori per garantire prestazioni, qualità, compatibilità e affidabilità.

Il nuovo lettore di schede CF di Lexar promette fino a 1.700 MB/s di velocità in lettura, gode di una garanzia di cinque anni e sarà disponibile da giugno al prezzo di 99 euro. Al momento si può pre-ordinare anche su Amazon.

