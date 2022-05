Warren Buffett compra azioni Apple per 600 milioni di dollari

Il genio della finanza e multi miliardario Warren Buffett è uno dei più grandi azionisti Apple in assoluto, escludendo i grandi fondi USA, con un portafoglio di azioni AAPL stimato di quasi 160 miliardi di dollari: ora si apprende che l’oracolo di Omaha ha comprato altre azioni Apple per un totale di 600 milioni di dollari durante il primo trimestre e che potrebbe comprarne ancora nel trimestre in corso.

L’acquisto è emerso solo durante l’ultimo weekend durante il quale si è svolta la riunione degli azionisti di Berkshire Hathaway, holding e società di investimenti guidata da Warren Buffett. In una intervista concessa a CNBC Buffett ha dichiarato di aver acquistato 600 milioni di azioni Apple dopo aver osservato un calo nella quotazione di borsa AAPL per tre giornate di fila. Ricordiamo che all’inizio dell’anno la quotazione del titolo Apple in borsa è scesa dai 180 dollari ai 150 dollari per azione.

Buffett dichiara di aver approfittato del calo per investire ulteriormente in Apple e che era disposto a comprare altre azioni Apple, salvo poi desistere con il rialzo delle quotazioni. Ormai da diversi anni Buffet è un grande ammiratore di Apple e di Tim Cook di cui elogia sempre operato, strategia e gestione.

Questo è avvenuto anche durante la riunione degli azionisti Berkshire Hathaway durante il quale Buffet ha elogiato «Tim Cook, il brillante CEO di Apple considera giustamente gli utenti dei prodotti Apple come il suo primo amore». L’investitore ha espresso apprezzamenti anche per il nuovo piano di riacquisto azioni di Apple per 90 miliardi di dollari.

Negli ultimi giorni sono proseguiti alti e bassi in borsa, anche per la quotazione del titolo AAPL che nel momento in cui scriviamo si aggira intorno ai 156 dollari per azione. Il valore sembra molto simile a quello che ha indotto Buffet all’acquisto, intorno ai 150 dollari per azione, quindi è possibile che l’oracolo di Omaha effettui ulteriori acquisti AAPL in questi giorni.

Apple ha segnato risultati finanziari record anche nel secondo trimestre 2022. Tutti gli articoli dedicati a Finanza e Mercato sono disponibili ai rispettivi collegamenti.