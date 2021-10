Apple TV+, l’app arriva sui televisori LG del 2016 e 2017

Chi possiede un televisore Smart TV di LG del 2016 o del 2017 ora ci può installare l’app Apple TV+: per i modelli più recenti è già disponibile da tempo. Lla multinazionale di Cupertino la starebbe infatti distribuendo per questi televisori con webOS 4.0, ampliando di fatto il numero di dispositivi che, tra Amazon Fire Stick, Roku e altri televisori più moderni, possono accedere ai servizi di Apple previsti per la televisione.

Il lancio è confermato da un documento di supporto di LG, dove è presente anche la lista completa dei dispositivi compatibili con l’app Apple TV+. Chi ha già avuto modo di installarla e provarla fa però sapere che non si tratta della versione completa dell’app che gli utenti Apple già conoscono, ma piuttosto in una versione limitata a poche funzioni: in sostanza mancano le schede “Guarda ora” e le altre che permettono di accedere ai contenuti distribuiti tramite iTunes Store, riducendo l’uso di questa applicazione al solo accesso ai contenuti distribuiti tramite l’abbonamento al servizio streaming Apple TV+.

Ciò significa che l’app, rispetto alla versione distribuita da Apple per i televisori LG del 2018 e più recenti, così come quella che troviamo in altri TV di Samsung e Vizio, non trasmette in streaming i canali Apple TV‌ à-la-carte e non offre l’accesso alle proprie librerie iTunes, inoltre non consente di acquistare o noleggiare più di 100.000 spettacoli e film da iTunes Store.

La differenza più evidente si riflette visivamente nella barra di navigazione in alto, dove vengono messe a disposizione soltanto tre schede: Apple TV+, Ricerca e Impostazioni, mentre la funzionalità “Up Next” che nella versione completa si trova all’interno della sezione “Guarda Ora”, qui è stata spostata in una riga nella parte superiore della pagina di Apple TV+ che, a detta di chi ha provato l’applicazione, sarebbe un po’ scomoda da raggiungere.

Secondo le quanto dichiarano gli utenti sui social l’app Apple TV+ per televisori LG del 2016 e 2017 si può già scaricare attraverso il content store di LG in diverse regioni tra cui Germania, Polonia e alcuni paesi nordici.