Sui televisori LG del 2019 arriva l’app Apple TV in oltre 80 paesi

I televisori LG del 2019 hanno già ricevuto aggiornamenti software con HomeKit e AirPlay 2 in estate e nell’autunno dello scorso anno: ora il colosso dell’elettronica di Taiwan rilascia un altro aggiornamento che porta l’app Apple TV sui televisori LG del 2019 compatibili, come annunciato all’inizio di quest’anno nei giorni del CES 2020.

L’aggiornamento del televisori LG del 2019 che porta l’app Apple TV è disponibile in altre 80 nazioni nel mondo. Con l’arrivo dell’app Apple TV gli utenti dei modelli aggiornati possono accedere all’intero catalogo di film e contenuti per il noleggio e l’acquisto.

Naturalmente sia LG che Apple sottolineano che è anche possibile iscriversi al servizio di TV in streaming di Cupertino Apple TV+ per vedere le serie TV prodotte da Apple tra cui The Morning Show, See, Servant e la premiata serie Little America.

L’aggiornamento che porta l’app Apple TV sui televisori LG del 2019 includono tutti i modelli OLED e anche NanoCell: gli utenti che possiedono uno di questi modelli possono verificare la disponibilità dell’update per scaricarlo e installarlo. Il costruttore precisa che l’update arriverà anche per i modelli UM7X e UM6X entro questo mese di febbraio.

Ricordiamo che anche i televisori LG del 2018 riceveranno l’app Apple TV tramite un aggiornamento software, ma per il momento il costruttore annuncia che arriverà più avanti nel corso dell’anno senza precisare il mese di rilascio. Qui trovate la nostra guida su come funzionano HomeKit e AirPlay sui televisori LG del 2019.

