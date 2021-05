Apple TV+, trailer di 1971 quando la musica cambiò il mondo

Apple ha pubblicato il trailer della nuova docuserie 1971 in arrivo il 21 maggio su Apple TV+ che racconta come la musica abbia condizionato culturalmente e politicamente quel particolare momento storico. Di questa nuova serie disponibile in esclusiva per Apple TV+ si era già parlato a fine aprile, quando l’azienda ne ha annunciato l’imminente uscita spiegando che si sarebbe composta di otto episodi raccolti sotto una serie titolata “1971: The Year That Music Changed Everything”, letteralmente 1971: l’anno in cui la musica ha cambiato tutto.

Si tratta come dicevamo di un documentario in cui sono stati recuperati decine di filmati d’archivio e interviste con le icone della musica di quei giorni, in cui raccontano come utilizzino la propria musica per ispirare speranza, cambiamento e cultura, come Elton John che a commento del documentario sostiene che «Non ci sarà mai più un’esplosione musicalmente creativa come quella». Al centro ci sono artisti e brani musicali che ascoltiamo ancora oggi, dai Beatles ai Rolling Stones, passando per Aretha Franklin, Bob Marley, Marvin Gaye, gli Who e James Brown.

Per scaldare il pubblico come dicevamo Apple ha pubblicato un filmato della durata di quasi due minuti e mezzo in cui, con in sottofondo stralci di “What’s Going On” di Marvin Gaye e di “Won’t Get Fooled Again” degli Who, mostra alcune delle scene che verranno poi proposte negli episodi della nuova docuserie in arrivo venerdì prossimo.

Apple la introduce così «In un’epoca tumultuosa, il 1971 si è rivelato un anno di innovazione e rinascita musicale. Alimentato dallo sconvolgimento politico e culturale di quell’epoca, sulla scena sono esplosi nuovi talenti, le star hanno raggiunto nuove vette e i confini si sono espansi come mai prima d’ora». Regista della docuserie è Asif Kapadia, vincitore dei premi Academy, BAFTA e Grammy Award con “Amy” e “Senna”, che sarà anche produttore esecutivo con James Gay-Rees, David Joseph e Adam Barker di Universal Music Group.

A dirigerla ci sono invece Danielle Peck e James Rogan. La serie fa parte degli “Apple Originals” che, dal lancio della piattaforma Apple TV+ (era il 1 novembre 2019), ha raccolto 105 vittorie e 358 nomination agli Academy Award, ai SAG Awards, ai Critics Choice Awards, ai Critics Choice Documentary Awards, ai Golden Globe Awards, ai Daytime and Primetime Emmy Awards, ai NAACP Image Awards, ai Peabody Award e diversi altri in poco più di un anno.

La docuserie Apple “1971” arriva il 21 maggio 2021 e sarà accessibile a questa pagina. L’abbonamento Apple TV+ costa 4,99 euro al mese ed è disponibile sull’app Apple TV in oltre 100 paesi, anche su iPhone, iPad, iPod touch, Mac e diversi Smart TV selezionati di Samsung, LG e Sony nonché su Amazon Fire TV e dispositivi Roku, Chromecast, PlayStation e Xbox, oltre che sul sito tv.apple.com. Per dare un’occhiata a tutti gli articoli su Apple TV+ potete fare riferimento a questa sezione del nostro sito web.