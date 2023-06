Apple Vision Pro, la batteria sembra sostituibile

La batteria del visore Apple potrebbe essere sostituibile: a lanciare l’ipotesi è un utente di Twitter che ha notato un piccolo particolare probabilmente sfuggito ai più.

Se così fosse sarebbe una buona notizia per chi ne sta prendendo in considerazione l’acquisto: infatti uno dei compromessi del Vision Pro che la Mela pare abbia dovuto accettare riguarda l’uso di una batteria esterna.

Se è vero che da un lato alleggerisce il visore rendendolo sicuramente più confortevole negli utilizzi prolungati, dall’altro con quel lungo filo penzolante la rende una soluzione decisamente goffa.

Ma almeno potrebbe essere facile da intercambiare con altre batterie perché come dicevamo sono emersi alcuni segnali di una possibile rimozione del cavo.

Le supposizioni partono da qui

Come spiega @DuanRui su Twitter, ai lati del cavo collegato alla batteria si intravedono due fori di diverse dimensioni e, a detta sua, il più piccolo potrebbe rappresentare l’ingresso di un pin che, come quello sugli iPhone e iPad che permette di estrarre il vano per le schede SIM, qui potrebbe semplicemente andare a sganciare il connettore.

Resta comunque dubbia la funzione dell’altro foro. Potrebbe trattarsi di un indicatore LED attraverso cui conoscere visivamente lo stato di utilizzo e di carica della batteria; oppure questa funzione potrebbe essere associata al foro più piccolo ipotizzato per il pin, e l’altro potrebbe essere un foro microfonico per l’acquisizione dei rumori ambientali.

Ad ogni modo il cavo connesso alla batteria è circondato da una scanalatura che ne suggerisce appunto la possibilità di aggancio e sgancio; non ci sentiamo quindi di escludere che possa anche funzionare più semplicemente come il cavo di HomePod che, per essere estratto, basta tirarlo con decisione.

Can I use a SIM card pin to poke it and then unplug the power cord? pic.twitter.com/bCErBVJa6v — DuanRui (@duanrui1205) June 9, 2023

Perché il cavo removibile avrebbe senso

Se così fosse renderebbe sicuramente più conveniente anche l’acquisto di una o più batterie aggiuntive in quanto Apple potrebbe risparmiarsi il costo di produzione del cavo e del connettore MagSafe tramite cui si collega la batteria al visore.

Va anche detto che la necessità di batterie extra appare piuttosto limitata: sebbene le specifiche tecniche indichino soltanto fino a due ore di autonomia con una carica completa, probabilmente per la maggior parte degli usi non sarà un problema visto che tra divano e scrivania dovrebbe esserci sempre la possibilità di collegare il visore direttamente alla rete elettrica.