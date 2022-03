Apple Watch Serie 3, 6, 7 sconto aggiuntivo di 35 euro se acquistate iPhone 13 su Amazon

Comprando un iPhone 13, un iPhone 13 mini oppure uno dei nuovi iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, si può aggiungere nel carrello un Apple Watch della Serie 3, della Serie 6 o della Serie 7 da abbinare e ottenerlo risparmiando 35 euro. E’ l’offerta disponibile su Amazon fino al 26 marzo che come dicevamo si applica soltanto sull’acquisto combinato di un Apple Watch e di un iPhone delle categorie sopra esposte, particolarmente vantaggiosa se consideriamo che quotidianamente è possibile acquistarli sul noto e-commerce con una buona percentuale di sconto.

E’ quindi di fatto uno sconto-sullo-sconto, limitato ad un solo ordine per ciascun account, beneficiabile acquistando i due prodotti con un unico ordine e fatti spedire con un’unica modalità di spedizione verso un solo indirizzo. La promozione inoltre si applica esclusivamente all’acquisto su Amazon.it per tutti quegli iPhone e Apple Watch che sono venduti e spediti da Amazon, di conseguenza sono esclusi sia i Warehouse Deals che quelli venduti da terzi.

Per esempio, nel momento in cui scriviamo, l’iPhone 13 mini in versione da 128 GB nella colorazione nera (che di listino sta a 839 euro) è scontata a 760,29 euro (-9%) mentre l’Apple Watch Serie 3 in versione GPS con cassa in alluminio da 38 mm color grigio siderale e cinturino Sport nero (generalmente veduto a 229 euro) è in offerta a 199 euro (-13%). Acquistando entrambi, con la promozione attuale, si spenderebbe complessivamente 924,29 euro perché come dicevamo c’è da aggiungere un ulteriore sconto di 35 euro. Il risparmio complessivo è notevole perché parliamo di 178,71 euro per iPhone e 65 euro per Apple Watch, ovvero quasi 250 euro sul carrello.

Questo è chiaramente soltanto un esempio perché potete scegliere qualsiasi dei nuovi iPhone della serie 13, sia per tipologia che per taglio di memoria e colorazione, e lo stesso ragionamento va fatto per Apple Watch, che può essere selezionato nella configurazione che più si preferisce, purché appartenga ad una delle serie 3, 6 o 7.

Per facilitarvi l’operazione vi elenchiamo le pagine dei quattro iPhone e dei tre Apple Watch da cui partire per la configurazione di memoria, colore e tutto il resto.

iPhone

Apple Watch

Vi ricordiamo che la promozione resterà valida fino al 26 marzo. Per ottenere lo sconto di 35 euro vi basta aggiungere i due prodotti nel carrello, e il taglio di prezzo verrà applicato al momento dell’ordine.