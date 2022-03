Accessibilità, macOS 12.3 importa ed esporta dizionari personalizzati per la vostra voce

La sezione Accessibilità in macOS 12.3 migliora la sezione “Controllo vocale”, permettendo di importare ed esportare dizionari, in altre parole comandi personalizzati per “Controllo vocale” sul Mac.

Quando si sfrutta il controllo vocale su Mac è possibile abilitare o disabilitare i comandi standard; è inoltre possibile creare propri comandi, eliminarli e importare o esportare più comandi personalizzati.

La possibilità di importare ed esportare elenchi di parole è utile per completare elenchi già composti dagli utenti, evitando di fare tutto da capo su nuove macchine. Oltre ai comandi è possibile personalizzare i dizionari aggiungendo parole e frasi, utile soprattutto quando si usano particolari termini (es. termini medici o tecnici) che, di default, potrebbero non essere riconosciuti.

Appie permette di creare comandi anche mentre si sta lavorando. Dopo avere attivato i Comandi vocali è possibile pronunciare la frase “Rendilo pronunciabile” per aprire la finestra “Nuovo comando di Controllo vocale”, da qui specifica il nome del comando, un’app e un’azione. Selezionando del testo o un elemento, come un file, prima di aprire la finestra, viene selezionata di default un’azione che è possibile modificare.

