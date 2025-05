Super offerta, Apple Watch Series 10 Cellular in sconto 38%, solo 528€,

Il nuovo Apple Watch Series 10 GPS + Cellular da 46 mm con cassa in titanio color Ardesia oggi è disponibile a soli 528,99€ su Amazon con il 38% di sconto, contro un prezzo di listino ufficiale di 859€. Un’offerta straordinaria per chi cerca il meglio in termini di materiali, funzioni e connettività, senza dover portare con sé l’iPhone.

Titanio, eleganza e resistenza in un solo corpo

Questa versione dell’Apple Watch Series 10 è tra le più pregiate della gamma: la cassa da 46 mm in titanio color Ardesia unisce solidità e leggerezza, con una finitura opaca elegante e sportiva al tempo stesso. Lo schermo Retina always-on è luminoso, nitido e perfetto per ogni condizione di luce, con cornici sottilissime che massimizzano l’area visibile senza appesantire il design.

Resistente ad acqua, polvere e urti, è pensato per accompagnarti in ogni contesto, dallo sport outdoor alle giornate in ufficio. Il display più ampio rende le notifiche più leggibili e i comandi touch più comodi da gestire.

Connettività indipendente e funzioni evolute per la salute

Il modulo GPS + Cellular permette di telefonare, ricevere messaggi e ascoltare musica anche senza iPhone, semplicemente con la tua eSIM attiva. Un plus fondamentale per chi fa sport o desidera libertà totale in mobilità. A bordo trovi tutti i sensori più avanzati: cardiofrequenzimetro, ECG, saturimetro, temperatura corporea e monitoraggio del sonno.

Il chip S10 garantisce fluidità e reattività in ogni funzione, mentre watchOS 10 porta nuove app, widget interattivi e un’interfaccia ancora più personalizzabile. Grazie a Siri on-device e alla compatibilità con Apple Fitness+, l’Apple Watch diventa uno strumento evoluto per la salute e l’efficienza quotidiana.

Offerta irripetibile su uno dei modelli più esclusivi

Il prezzo di listino per questa configurazione è di 859€, ma oggi si può acquistare con uno sconto netto del 38%, a soli 528,99€. Un’occasione rarissima per ottenere un modello top di gamma, con materiali premium e connettività completa, a un prezzo che difficilmente si è visto anche durante i grandi eventi di shopping.

Chi desidera un orologio elegante, potente e completamente indipendente, non può lasciarsi sfuggire l’opportunità di acquistarlo oggi a 528,99€ su Amazon con il 38% di sconto.