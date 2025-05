Smartwatch Garmin Forerunner 570 e 970, nuovo schermo AMOLED e funzioni pro

Da Garmin arrivano due nuovi smartwatch specificamente pensati per l’attività fisica e ancora più specificatamente per runners e triatleti.Si tratta del Forerunner 570 e del Forerunner 970, due dispositivi (disponibili in Italia a partire dal 21 maggio su garmin.com e nei punti vendita autorizzati) chee si collocano su due fasce di esigenze e di prezzi differenti ma condividono la stessa piattaforma tecnologica.

Sia il Forerunner 570 e del Forerunner 970, in particoare usano un nuovo display AMOLED, “il più luminoso mai integrato in uno smartwatch Garmin”, sottolinea l’azienda che ci parla nei comunicati anche di “leggibilità perfetta sotto il sole, senza perdere i comandi fisici che restano fondamentali durante lo sport”.

Sia il 570 che il 970 includono anche speaker e microfono, per rispondere a una chiamata o usare l’assistente vocale dello smartphone senza doverlo tirare fuori dalla tasca.

Sul piano del monitoraggio della salute, entrambi i modelli offrono tutto ciò che ci si aspetta da un dispositivo Garmin moderno: HRV, qualità del sonno, Body Battery, temperatura cutanea, respirazione, ciclo mestruale, gravidanza.

compatibilità con Spotify, Deezer e Amazon Music per ascoltare musica offline;

Garmin Pay per i pagamenti contactless;

ricezione di notifiche smart (iOS e Android);

LiveTrack e rilevamento incidenti per la sicurezza.

Forerunner 570, per chi vuole uno smartwatch sportivo completo

Venendo alle differenze, il Forerunner 570 è un modello pensato per chi si allena con costanza e vuole tenere sotto controllo i propri progressi ma non ha ambizioni da atleta professionista. È disponibile in due misure – 42 mm e 47 mm – e presenta una cornice in alluminio abbinata a cinturini colorati con inserti traslucidi, in stile più casual.

L’autonomia arriva a 11 giorni in modalità smartwatch, e ogni mattina l’orologio propone un training readiness score, un valore che tiene conto della qualità del sonno, del recupero e del carico degli allenamenti per suggerire se spingere o riposare.

Tra le funzioni specifiche per la corsa ci sono la potenza al polso, (quanta energia si sta usando ogni secondo per correre) il supporto a PacePro per la gestione del ritmo in base alla pendenza del percorso, VO2 max, training load e performance condition. Tutto questo è gestito con una localizzazione GPS multibanda, migliorata dalla tecnologia SatIQ, che consente di bilanciare automaticamente precisione e consumo energetico.

Prezzo consigliato: 549,99 euro.

Forerunner 970, top di gamma per chi vive di dati

Il Forerunner 970 prende tutto quello che offre il 570 e lo porta a un livello superiore. È disponibile in un’unica misura da 47 mm, ma con materiali di maggior qualità: cassa in titanio, vetro zaffiro e torcia LED integrata, utile sia durante l’attività che nella vita quotidiana.

L’autonomia cresce fino a 15 giorni, e uno dei grandi punti di forza è la mappatura topografica a colori integrata, con navigazione turn-by-turn e routing dinamico. Si possono creare percorsi da Garmin Connect o usarne di esistenti per ricevere indicazioni precise anche in ambienti complessi, come boschi o sentieri.

In più, il Forerunner 970 include anche un’app ECG, che consente di effettuare un elettrocardiogramma direttamente dal polso e rilevare eventuali segni di fibrillazione atriale.

Chi abbina il 970 alla nuova fascia toracica HRM 600 (di cui diciamo sotto) può accedere a tre metriche esclusive, sviluppate dal team scientifico Garmin:

Running Tolerance : misura quanto stress residuo può sopportare il corpo durante la settimana.

: misura quanto stress residuo può sopportare il corpo durante la settimana. Running Economy : valuta l’efficienza con cui il corpo utilizza energia durante la corsa.

: valuta l’efficienza con cui il corpo utilizza energia durante la corsa. Step Speed Loss: analizza il rallentamento a ogni appoggio del piede.

Prezzo consigliato: 749,99 euro.

Allenamenti più intelligenti e funzioni quotidiane

La nuova generazione Forerunner porta con sé una serie di strumenti pensati per migliorare la preparazione atletica.

Tra di essi Garmin Triathlon Coach, che offre percorsi personalizzati e aggiornati quotidianamente sulla base di recupero, carico e performance. “È un piano di allenamento gratuito che si adatta ogni giorno e offre sessioni su misura basate sulle metriche di performance, recupero e salute”, spiega Garmin.

Tra le novità più utili ci sono anche alcune funzioni pensate per chi si allena su percorsi precisi: l’orologio può registrare automaticamente i giri passando da punti stabiliti, senza dover contare solo sulla distanza GPS. E nel caso si stia seguendo un percorso di gara caricato sul dispositivo, c’è un’opzione che rileva il traguardo e suggerisce di chiudere automaticamente la sessione se ci si dimentica di premere stop.

Ogni sera, prima di andare a dormire, si riceve un piccolo riepilogo – chiamato Evening Report – che include meteo per il giorno dopo, impegni in agenda, allenamenti previsti e quante ore di sonno sono consigliate. “Un promemoria con il sonno necessario, gli allenamenti e gli eventi in programma del giorno dopo”, come lo descrive Garmin.

HRM 600, fascia cardio ricaricabile e autonoma

Insieme ai due smartwatch, Garmin ha presentato anche HRM 600, una nuova fascia cardio con batteria ricaricabile, una novità per Garmin.

La fascia rileva la frequenza cardiaca con elevata precisione, tiene traccia della variabilità della frequenza cardiaca (HRV) e invia i dati in tempo reale a smartwatch, ciclocomputer e app compatibili.

Pensata per adattarsi anche a chi non corre con l’orologio, la HRM 600 è in grado di registrare allenamenti anche in autonomia, come nel caso di sport di squadra o situazioni in cui lo smartwatch non può essere indossato. I dati – frequenza cardiaca, calorie, distanza, velocità e altro – possono poi essere consultati tramite Garmin Connect.

Tra le novità principali:

Nuove dinamiche di corsa , come lo Step Speed Loss (già integrato su Forerunner 970);

, come lo (già integrato su Forerunner 970); Analisi avanzata di lunghezza del passo, oscillazione verticale, tempo di contatto con il suolo e bilanciamento;

e bilanciamento; Batteria ricaricabile con autonomia fino a 2 mesi per ogni carica;

con autonomia fino a 2 mesi per ogni carica; Due taglie di cinturino , per garantire una vestibilità comoda e precisa;

, per garantire una vestibilità comoda e precisa; Design funzionale, con pulsante di attivazione e LED per lo stato di connessione e batteria.

Prezzo consigliato: 169.50 euro