WhatsApp rivoluziona tutto, l’ultimo aggiornamento cambia l’App: ora potrai chattare così

Ancora un cambiamento per il servizio di messagistica, cosa cambia per lo scambio di comunicazioni, tutto quello che si deve sapere

L’applicazione di Meta si prepara ad accogliere un importante aggiornamento che cambierà radicalmente il modo di utilizzare le chat. Una rivoluzione dettata da quanto stabilito dal Digital Markets Act che punta a rendere interoperabili le varie piattaforme di messagistica, abbattendo le “barriere” che esistono tra quelle di diverse proprietà.

In cosa consiste, dunque, questo nuovo cambiamento che sta interessando WhatsApp? Si tratta di un cambiamento che potremo definire – senza indugi – epocale. Un’innovazione che cambierà radicalmente il modo in cui gli utenti chattano.

Aggiornamento WhatsApp, come funziona e cosa sapere

Secondo il portale WABetaInfo WhatsApp, nella versione 2.24.32.7 per Android, starebbe lavorando per aprire i confini della sua applicazione verso l’interscambio con altri servizi di messagistica. In pratica l’intenzione è quella di consentire lo scambio di messaggi tra diverse applicazioni – di proprietà diversa – come tra WhatsApp e Telegram.

Ed è proprio questo che si è iniziato a fare nella fase di test, consentire la comunicazione tra utenti che usano applicazioni diverse. Al momento si tratta di una fase iniziale in cui è consentito lo scambio di vocali, messaggi di testo, foto e documenti. Restano fuori alcune funzionalità avanzate come la condivisione di stati o adesivi. Pare, però, che questa interoperabilità tra applicazioni concorrenti avverrà in modo graduale, in modo tale che nulla venga lasciato al caso e il servizio continui ad avere standard qualitativi elevati.

Alla base di questa novità ci sarebbe una maggiore tutela della privacy e della sicurezza e per questo, le piattaforme che vorrebbe entrare in questa “rete integrativa” dovranno rispondere a requisiti piuttosto elevati. Le applicazioni dovranno avere sistemi di crittografia compatibili con quelli usati da WhatsApp e prevedere un’implementazione del protocollo Signal. L’obiettivo principale è non mettere a rischio i contenuti delle conversazioni, rendendoli – di fatto – “impenetrabili”.

Ogni utente potrà decidere di personalizzare il suo modo di chattare, pare che sarà prevista un’azione di attivazione per consentire l’interscambio tra diverse applicazioni. Inoltre i messaggi che si scambiano tra i diversi servizi saranno collocati in una sezione apposita che si troverà sull’interfaccia dell’app di Meta, per ridurre i questo modo tentativi di truffa o messaggi spam.

Si tratta di una vera e propria rivoluzione e per questo motivo, considerata la portata del cambiamento, i vari servizi di messagistica che vorranno far parte di questa integrazione dovranno rispondere a rigidi standard qualitativi, soprattutto per quanto riguarda le funzionalità per la tutela della sicurezza. Ora bisognerà capire quale sarà la reazione degli utenti a un cambiamento così drastico, se questa funzione andrà in porto, i servizi di messagistica entreranno senza ombra di dubbio in una nuova era.