Apple annuncia la conferenza sviluppatori WWDC21

Apple annuncia che ospiterà la sua annuale Worldwide Developers Conference WWDC21 dal 7 all’11 giugno, in un formato completamente online. Gratuito per tutti gli sviluppatori, WWDC21 offrirà una visione del futuro di iOS, iPadOS, macOS, watchOS e tvOS. Basandosi sulla partecipazione e sugli insegnamenti da record della conferenza online dello scorso anno, WWDC21 è un’opportunità per gli sviluppatori di conoscere le nuove tecnologie, strumenti e framework su cui fanno affidamento per creare app e giochi innovativi e differenzianti dalla piattaforma.

Apple ha anche annunciato che sono aperte le candidature per la Swift Student Challenge di quest’anno, un’opportunità per i giovani sviluppatori di dimostrare le proprie capacità di programmazione creando un parco giochi Swift.

«Ci piace riunire i nostri sviluppatori ogni anno al WWDC per conoscere le nostre ultime tecnologie e metterli in contatto con gli ingegneri Apple» dichiara Susan Prescott, vice president Worldwide Developer Relations e Enterprise and Education Marketing di Apple. «Stiamo lavorando per rendere WWDC21 il nostro più grande e migliore finora, e siamo entusiasti di offrire agli sviluppatori Apple nuovi strumenti per supportarli mentre creano app che cambiano il modo in cui viviamo, lavoriamo e giochiamo».

WWDC21 fornirà le informazioni alla communità mondiale di Apple di oltre 28 milioni di sviluppatori, nonché alla prossima generazione di sviluppatori di app, inclusi gli strumenti necessari per trasformare le loro idee in realtà. La conferenza di quest’anno includerà annunci dal keynote e dalle fasi sullo stato dell’Unione, sessioni online, laboratori 1: 1 che offrono assistenza tecnica e nuovi modi per gli sviluppatori di interagire con ingegneri e designer Apple per conoscere i framework e le tecnologie più recenti.

Apple continuerà la sua tradizione di supporto agli studenti che amano programmare con la Swift Student Challenge di quest’anno, invitandoli a creare una scena interattiva in un parco giochi Swift che può essere sperimentata in tre minuti. Swift Playgrounds è un’app per iPad e Mac che rende l’apprendimento del linguaggio di programmazione Swift interattivo e divertente. Da ora fino al 18 aprile, gli studenti possono inviare il loro parco giochi Swift alla Swift Student Challenge. I vincitori riceveranno un esclusivo capospalla WWDC21 e un set di spille.

Per supportare l’economia locale, anche se la WWDC21 è ospitata online e come parte della iniziativa di Cupertino per l’equità e la giustizia razziale da 100 milioni di dollari, Apple sta anche impegnando un milione di dollari per SJ Aspires, un’iniziativa di educazione e equità lanciata dalla città di San José.

Incentrato sul consentire ai giovani nei quartieri scarsamente serviti di fissare obiettivi e tracciare un percorso per ricevere un’istruzione universitaria, SJ Aspires offre un programma di borse di studio basato sulle prestazioni che educa gli studenti sulle loro scelte universitarie e di carriera e fornisce tutoraggio e consulenza individuale, oltre a strumenti online per aiutare a ridurre le barriere che gli studenti di colore devono affrontare nell’accesso alle opportunità accademiche. Ciò si basa sulla collaborazione pluriennale di Apple con la città di San José e la San José Public Library Foundation a supporto della programmazione tecnologica.

Apple condividerà ulteriori informazioni sul programma prima di WWDC21 tramite l’app per sviluppatori Apple, sul sito Web per sviluppatori Apple e tramite e-mail. Tutte le notizie che parlano di Apple sono disponibili qui, invece per quelle dedicate alla WWDC si parte da questa pagina.