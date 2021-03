Apple Developer, Apple aggiorna l’app in vista di WWDC21

Insieme all’annuncio della conferenza mondiale degli sviluppatori Apple WWDC21, la multinazionale di Cupertino ha rilasciato un aggiornamento per la sua app Apple Developer disponibile per iPhone, iPad, Mac, Apple TV e anche iMessage.

Grazie a questa app è possibile ricercare e consultare articoli, video e tutti i materiali che Apple mette a disposizione degli sviluppatori, alcuni dei quali accessibili solo agli sviluppatori iscritti al programma Apple Developer. La multinazionale dichiara di aver migliorato design e interfaccia per rendere più semplice la ricerca, sfruttando meglio i dispositivi dotati di schermo ampio.

«Abbiamo apportato miglioramenti all’aspetto e al design dell’app per sviluppatori su iPhone, iPad e Mac per aiutarti a goderti articoli, video, notizie, annunci e contenuti WWDC precedenti» dichiara Apple. «Puoi sfogliare i contenuti più facilmente su iPad con una nuova barra laterale (iPadOS 14 o versioni successive), goderti i contenuti video a schermo intero su schermi Mac più grandi e scoprire contenuti da guardare e leggere utilizzando la nuova area di ricerca».

Nella versione per macOS Big Sur è stata completamente rivista e rinnovata l’esperienza nella schermata Discover, anche qui con miglioramenti nella ricerca. Nelle note di rilascio della versione per iPhone e iPad, oltre al rinnovo di Discover e miglioramenti per schermi più grandi, viene segnalata l’introduzione di una nuova barra laterale su iPadOS 14, miglioramenti nella ricerca dei contenuti desiderati, l’estensione della durata della sessione di accessori, infine la tradizionale correzione di bug e miglioramenti vari.

Tenendo presente che come l’edizione WWDC20 dello scorso anno, anche il prossimo WWDC21 si svolgerà interamente in formato digitale e online, l’app Apple Developer avrà un ruolo centrale prima, durante e dopo l’evento. L’app Apple Developer si scarica da questa pagina di App Store per Mac, iPhone, iPad, Apple TV e iMessage.

