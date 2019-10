Arlo Pro 3 è la nuova telecamera 2K HDR senza fili e senza problemi con sirena e luce ausiliaria

E’ stata ufficialmente presentata anche per il nostro paese la nuova telecamera di sicurezza Arlo Pro 3.

Se Arlo Ultra, aggiornata di recente con la compatibiità Homekit è di fatto la “Rolls Royce” delle telecamere Arlo con le sue capacità di ripresa 4K e la visione a 180 gradi di ampiezza e se Arlo Pro 2 rappresenta l’evoluzione del modello originale con una maggior risoluzione, batterie ricaricabili e sirena nello smart hub, nell’offerta dell’azienda c’era spazio per un modello intermedio con look ed ergonomia e specifiche mutuati da Ultra ed un prezzo più accessibile.

Arlo Pro 3 si propone come rappresentante della gamma media del lineup Arlo totalmente wireless lasciando le primissime serie (non Pro e non Ultra) con batterie intercambiabili agli sconti di fine anno / fine serie. Ma vediamo insieme le sue caratteristiche per molti versi uniche in questo settore.

Arlo Pro 3 presenta una risoluzione 2K QHD che offre il 79% in più di pixel, una luce spot integrata per illuminare le aree inquadrate, per un accesso più comodo alle zone buie ma sopratutto permette di catturare un maggior numero di dettagli in caso di rilevamento intrusi. Rispetto alla Pro 2 abbiamo anche un 23% di area inquadrata in più con una ampiezza di 160° rispetto ai 130° della versione meno potente.

E’ presente un riflettore integrato che permette la visione notturna a colori e una sirena intelligente integrata attivabile da remoto oppure in automatico durante un evento.

La presenza del riflettore unita alle capacità di ripresa HDR assicurano una qualità di ripresa in ogni condizione con colori più naturali e con un aiuto notevole nel riconoscimento dei dettagli sia in diretta streaming che nell’analisi dei filmati in fase post-ripresa.

L’esperienza audio cambia rispetto a Pro 2 visto che c’è la possibilità di comunicare in full duplex anziché in stile walkie-talkie. Gli utenti che acquistano un kit Arlo Pro 3 ricevono un abbonamento gratuito al servizio Arlo Smart per tre mesi: il servizio Cloud aggiunge alle capacità di base le possibilità di riconoscere animali, veicoli e pacchi (!) per chi vuole individuare consegne in arrivo e pacchi giacenti presso il proprio indirizzo di consegna.

Con Arlo Smart si possono creare zone di rilevamento personalizzate per concentrarsi su aree importanti e ricevere avvisi quando succede qualcosa. Arlo smart è in grado di distinguere una persona, un animale o un veicolo. Memorizza i video registrati fino a 30 giorni con un abbonamento a pagamento dopo 3 mesi.

Alla fine del periodo di prova bisogna selezionare un piano per continuare ad accedere a registrazioni cloud ed avvisi. Senza un piano, l’utente sarà ancora in grado di trasmettere in streaming, ricevere notifiche, utilizzare la funzioni di zoom automatico e tracciamento e l’audio a 2 vie.

Le registrazioni 2K possono essere archiviate nel cloud o archiviate localmente tramite un’unità USB collegata allo Smarthub Pro 3 o alla scheda micro SD collegata a una Smarthub Ultra (VMB5000) nel caso abbiate già acquistato un kit di base Ultra, e accessibili con la versione di prova Arlo Smart inclusa.

La telecamera non è ancora compatibile con Homekit come le sue sorelle Arlo Pro, Pro e Ultra ma è probabile che lo diventi in un futuro abbastanza prossimo. Le immagini di notifica vengono inviate in ogni caso anche su Apple Watch attraverso l’applicazione Arlo.

Tutte le immagini anche e il live video possono essere visualizzati su Amazon Show, Nest Hub, Apple TV e pure sugli schermi dei computer attraverso una interfaccia web oltre che su iPhone e iPad e smartphone Android.

Qui vediamo una tabella comparativa tra i modelli Arlo Pro 2 e Arlo Pro 3

Modello Arlo Pro 2 Arlo Pro 3 Risoluzione Full HD (1080p) WQHD (2560p) HDR No Si Ampiezza Ripresa 130° 160° Compressione Video H.264 H.264 e H.265 (HEVC) Luce Spot No Si Visione Notturna Base Avanzata Visione Nottura a Colori No Si Auto Pan e Zoom No Si Audio Half Duplex Full Duplex Sirena Smart a bordo No Si Audio Processing No Cancellazione Echo Compatibilità batteria estesa No Si Riconoscimento Animali, Pacchi No Con abbonamento Arlo Smart Attacco magnetico su tutto il retro No Si

Le videocamere Arlo Pro 3 funzionano con la Base VMB4540 che viene fornita nel kit di base. Arlo Pro 3 è compatibile anche col le seguenti Basi: VMB4000, VMB4500, and VMB5000 (quest’ultima è la base di Arlo Ultra con registrazione su SD Locale).

Per capire se e come abbinare le nuove telecamere ad una base già in possesso dell’utente queste sono le combinazioni:

VMB5000 e VMB4540

Associando Pro 3 ad un sistema VMB5000 o VMB4540, si può usufruire di funzionalità quali Streaming in tempo reale 2K locale, Archiviazione 2K locale e Rilevamento e zoom automatico (fino a 1080p).

Associando Arlo Pro 3 ad un sistema VMB4000, si può usufruire delle funzionalità Streaming in tempo reale 2K locale e Archiviazione 2K locale. Per poter attivare l’Archiviazione 2K locale è richiesto una memoria USB.

Associando Arlo Pro 3 a un sistema VMB4500 si può riprodurre in streaming e di registrare video con risoluzione 1080p.

La videocamera Arlo Pro 3 non è compatibile con nessuna di queste Arlo Base Station.

Queste sono le caratteristiche chiave di Arlo Pro 3:

Massima risoluzione video: 2560×1440

Sensore immagine: da 4 Megapixel

Modalità video: 2k, 1080p, 720p

Capacità video: Auto Track e Zoom, HDR, codifica H.264 e H.265

Angolo di campo: 160° Diagonale

Sensore di movimento: singolo

Interni/Esterni: adatta ad entrambe con resistenza UV e intemperie

Zoom Digitale: 12X

Microfono: singolo con cancellazione di eco e rumore

Audio: full duplex a due vie

Collegamento di rete: 802.11 b/g/n

Richieste di collegamento: 2Mbps per camera, raccomandati 5Mbps e per capacità di collegamento in upload

Durata batteria: fino a 6 mesi

Tempi di ricarica: circa 3,5 ore attraverso il connettore della telecamera o di 2,9 Ore con l’accessorio opzionale di ricarica.

Dispositivi USB per registrazione: USB 2. con dimensione massima di 2TB per l’uso di FAT 32

Il prezzo al pubblico del kit di base con SmartHub e due telecamere è di 599 Euro Iva inclusa.

Il costo della singola telecamera aggiuntiva è di 299 Euro. La disponibilità effettiva nel nostro paese è dal primo novembre 2019.