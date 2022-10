Arriva la bacchetta di Harry Potter per giochi, duelli e domotica

Per giocare a Harry Potter Magic Caster Wand bisogna acquistare una bacchetta: non una qualunque come quelle che da anni vengono vendute dal Wizarding World, ma una delle quattro speciali per le quali sono appena partiti i preordini.

Quando era stato annunciato ad agosto, del nuovo gioco che si rifà al mondo magico di Harry Potter non si sapeva quasi nulla, ma grazie ad un paio di video è finalmente possibile scoprire di cosa si tratta.

I fan del maghetto con gli occhiali ne saranno sicuramente entusiasti perché, nonostante non abbiano ricevuto la lettera di invito ad Hogwarts al compimento del loro undicesimo anno di età (si scherza eh), possono finalmente immedesimarsi nel loro personaggio preferito e lanciare magie che sembrano vere.

Nel momento in cui le bacchette saranno recapitate nelle case dei primi acquirenti e l’app per smartphone abbinata arriverà sugli App Store, saranno già oltre 50 gli incantesimi che si potranno imparare, e la “magia” più interessante è che il coinvolgimento si espande fino alle pareti di casa.

La bacchetta infatti è a conti fatti un controller Bluetooth per lo smartphone e attiva i vari incantesimi in base al movimento nell’aria e allo sfioramento di un sensore incorporato sul manico. L’interazione però è più profonda di così perché se si collega il dispositivo al televisore (presumiamo tramite Apple TV per gli utenti iPhone) l’effetto della magia viene mostrato sul grande schermo.

E c’è di più: per chi ha uno speaker come Homepod mini e luci Smart come quelle di Philips Hue, gli incantesimi lanciati si riflettono anche sui suoni riprodotti dall’altoparlante e sugli effetti di colore e di luce emessi dalle varie lampade connesse nella stanza.

Il video ufficiale qui sopra è particolarmente esplicativo: con il celebre Lumos si accendono le luci di casa e col suo corrispettivo Nox si vanno a spengere, mentre Incendio accenderà un fuoco virtuale sullo schermo con tanto di luci rosse tremolanti che ne amplificano la calda atmosfera.

La parte forse più interessante è che si può usare anche per sfidare un amico in pieno stile Club dei Duellanti: da alcune brevi schermate riteniamo che la vittoria di uno o dell’altro sarà data dalla precisione e dalla velocità nell’esecuzione dell’incantesimo, tenendo conto della forza e delle debolezze rispetto a quello lanciato dall’avversario.

Come dicevamo pochi giorni fa sono stati aperti i preordini per acquistare una delle quattro bacchette interattive, il che significa che il lancio del gioco dovrebbe essere ormai imminente. Il sito indica come dicembre 2022 il mese in cui partiranno le prime spedizioni, quindi salvo sorprese o ritardi possiamo aspettarci che la magia di Harry Potter arrivi nelle case per questo Natale.

Delle quattro bacchette disponibili al preordine, nel momento in cui scriviamo ne restano tre: la versione Heroic, disponibile per i membri dell’Harry Potter Fan Club, era un’edizione speciale che è andata letteralmente a ruba e tutte le scorte prodotte sono già state acquistate in poche ore dall’apertura degli ordini.

Restano in vendita la Honourable, la Defiant e la Leyal che, come per la Heroic, si differenziano unicamente per la forma e le dimensioni. Ma per non spegnere la magia dell’evento ai fan della saga aggiungiamo che il sito le differenzia anche per le caratteristiche emotive delle singole bacchette: c’è quella per i maghi che hanno «forza, coraggio e un potente intuito», per «coloro che si attengono alle proprie convinzioni» e poi c’è quella «che trasuda sicurezza e fiducia, per le menti brillanti». Perché come dice Olivander:

E’ la bacchetta a scegliere il mago, signor Potter… questo è sempre stato chiaro a chi di noi ha studiato l’arte delle bacchette.

Al momento la pagina ufficiale risulta inaccessibile in diversi paesi, tra cui il nostro, quindi è probabile che almeno inizialmente l’accesso al gioco sarà limitato agli utenti di Stati Uniti, Regno Unito e pochi altri.