Safari 16.1 per macOS Ventura, Monterey e Big Sur

Safari 16.1, il browser di serie con macOS Ventura, è disponibile anche per macOS Big Sur e macOS Monterey.

La versione 16 di Safari era stata rilasciata a settembre, integrando già alcune delle novità che sono presenti nella versione per macOS Ventura.

Safari 16.1 integra il supporto per le passkey, credenziali di nuova generazione che sono più sicure, più facili da usare e progettate per sostituire le password. Le passkey sono delle chiavi digitali univoche che rimangono sul dispositivo e non vengono mai archiviate sui server web, così gli hacker non possono intercettarle o farsele inviare dall’utente con l’inganno. Passkey semplifica l’accesso, possibile usando il Touch ID o il Face ID per l’autenticazione biometrica.

Per gli sviluppatori, la lista completa delle novità di Safari 16.1 è indicata da Apple a questo indirizzo.

Se non volete ancora installare macOS Ventura, potete ottenere l’update a Safari 16.1 aprendo le Preferenze di Sistema e selezionando “Aggiornamento software”: da qui è possibile installare il nuovo macOS Ventura, oppure aggiornare semplicemente l’attuale sistema selezionando dalla finestra in questione la voce “Ulteriori informazioni” e installando l’update a per Big Sur o macOS Monterey.