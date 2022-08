Harry Potter Magic Caster Wand, nuovo gioco in arrivo

Quello di agosto è un mese speciale per i fan di Harry Potter: dopo l’annuncio della data di uscita di Hogwarts Legacy, nelle scorse ore è stato anticipato l’arrivo di un altro videogioco: si chiama Harry Potter Magic Caster Wand e come anticipa il video teaser consentirà ai fan di «dare vita agli incantesimi in un modo completamente nuovo».

Nell’omonimo sito web al momento vi campeggia soltanto il logo del gioco, mentre una bacchetta magica animata segue i movimenti del cursore del mouse; due poi i pulsanti disponibili, uno per iscriversi alla newsletter e restare aggiornati su tutte le novità che saranno annunciate di volta in volta, l’altro per guardare il filmato di presentazione (disponibile anche su Twitter).

Il video non dice molto su quel che possiamo aspettarci dal gioco, tuttavia il disclaimer in fondo aggiunge che «l’esperienza potrebbe richiedere un dispositivo compatibile e un’app mobile complementare».

Questa dichiarazione di non responsabilità suggerisce che Harry Potter Magic Caster Wand potrebbe essere un gioco per console o altra piattaforma e avere un’app che trasforma il telefono in una sorta di bacchetta magica (sappiamo infatti che accelerometro, giroscopio e gli sensori integrati negli smartphone sono in grado di registrare i movimenti della mano con estrema precisione). Non è escluso che possa anche trattarsi proprio di un gioco per smartphone che sfrutta le tecnologie di AR per simulare l’atto di lanciare incantesimi.

Nel momento in cui scriviamo il sito web risulta inaccessibile in alcuni paesi, compreso il nostro, e questo potrebbe indicare anche quali saranno le nazioni in cui arriverà prima e quali invece dovranno aspettare ancora un po’.

Non è la prima volta che il mondo magico di J.K. Rowling finisce su un dispositivo mobile. Una delle app più popolari è Hogwarts Mystery, un gioco di ruolo ambientato tra il 1984 e il 1991 (quindi antecedente le vicende del maghetto, che invece iniziano proprio nel ’91) disponibile per iPhone e Android da ormai quattro anni.

E poi c’è Puzzles & Spells una specie di Candy Crash magico giocabile anche dai Kindle Fire di Amazon o direttamente su Facebook. Per un po’ c’era anche Wizards Unite, il sosia harrypotteriano di Pokémon Go, che è stato chiuso a gennaio.