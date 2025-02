Asmodee sconta giochi da tavolo ed espansioni Marvel su Amazon

Pubblicità

121I giochi da tavolo e di carte ispirati al mondo Marvel offrono una varietà di esperienze adatte a ogni tipo di giocatore, sia che si tratti di appassionati di carte collezionabili o di chi preferisce il gioco da tavolo cooperativo. Se queste cose vi stuzzicano sappiate che al momento sono in corso su Amazon diverse offerte interessanti.

I giochi

Tra i titoli più noti troviamo ad esempio Marvel Champions: Il Gioco di Carte che permette ai partecipanti di vestire i panni di eroi iconici per combattere minacce in un formato che unisce strategia e narrazione. È disponibile sia come gioco base, sia con una serie di espansioni che arricchiscono il gioco con nuovi eroi, scenari e carte.

Altro titolo interessante è Marvel United, un gioco cooperativo che permette ai giocatori di unire le forze per sconfiggere i cattivi del mondo Marvel. Ci sono diverse versioni di Marvel United come il gioco base, che può essere giocato da 1 a 4 giocatori, oppure le versioni più recenti, come Marvel United – Spider-Geddon e Marvel United – Il Multiverso, che espandono ulteriormente le possibilità di gioco introducendo nuove modalità, personaggi e scenari.

C’è anche Splendor Marvel, che è una variante del celebre Splendor. Qui i partecipanti devono cercare di accumulare risorse per ottenere punti vittoria. È un gioco più semplice rispetto agli altri, adatto a giocatori più giovani o a chi cerca una partita veloce, ma comunque ricco di strategia.

Legata alla saga di Avengers e Infinity War trovate in offerta speciale Marvel Il Guanto dell’Infinito. In questo gioco bisogna affrontare il potente Thanos e cercare di fermarlo prima che ottenga tutte le Gemme dell’Infinito: è un gioco che stimola la cooperazione e le capacità decisionali.

Le espansioni

Come dicevamo sono poi tante le espansioni, che per altro rappresentano il cuore pulsante per chi desidera espandere e personalizzare l’esperienza di gioco.

In promozione ci sono ad esempio quelle per Marvel Champions che introducono nuovi Pack Eroe (come Cyclope, Thor, Tempesta, War Machine) e scenari come L’Era di Apocalisse o Genesi Mutante che permettono ai giocatori di approfondire ulteriormente l’avventura nel mondo Marvel aggiungendo personaggi con abilità uniche e nuove sfide che aumentano la longevità e la varietà delle partite.

Cosa bolle in pentola

Qui sotto alleghiamo un elenco di tutte le migliori offerte in corso su Amazon:

