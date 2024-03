HAYLOU Solar Plus RT3 è tecnologia al polso a soli 34€

Potete comprare un ottimo smartwatch spendendo meno di 40 Euro. Come? approfittando dell’offerta attualmente in corso su HAYLOU Solar Plus RT3, un modello moderno e performante che combina un design minimale con le ultime tecnologie al polso.

Esteticamente come dicevamo è molto semplice: offre un quadrante di forma circolare incassato in una cassa da 45 millimetri. Parliamo di uno schermo con pannello AMOLED da 1,43″ con risoluzione 466 x 466 pixel coperto da un vetro curvo ai bordi che ne snellisce particolarmente il design.

È certificato IP68 quindi si può portare pure in piscina, tanto più che è in grado di riconoscere e monitorare un centinaio di attività sportive differenti. Durante il giorno tiene anche traccia della frequenza cardiaca e su richiesta può misurare anche il livello di saturazione del sangue.

Di notte invece tiene traccia del riposo stilando report sul sonno al risveglio; c’è anche un’app per misurare il livello di stress e, per le donne, quella per tenere traccia del ciclo mestruale.

Oltre che per ricevere le notifiche al polso si può usare anche per gestire le telefonate a mani libere tramite Bluetooth 5.3 grazie alla presenza di un altoparlante e un microfono adibiti a questo scopo, e la batteria (da 280 mAh) è particolarmente performante perché promette fino a 7 giorni di autonomia con una sola carica, oppure 20 giorni se lo si lascia in standby.

Particolare la presenza della modalità Always On che disattiva i fronzoli sullo schermo per massimizzare l’autonomia mostrando l’ora e poche altre informazioni essenziali anche senza dover risvegliare l’orologio.

Per il funzionamento, basta un iPhone con iOS 11 o successivi o un Android a partire dalla versione 6.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 124,83 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 72% andando a spendere soltanto 33,94 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.