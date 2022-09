Assassin’s Creed Codename Jade sarà un gioco top per smartphone

Ubisoft sta riportando la celebre saga Assassin’s Creed sui dispositivi mobili con Jade, un nuovo titolo ambientato in Cina. Il gioco si svolgerà intorno al 215 a.C., riempiendo la linea temporale tra Assassin’s Creed Odyssey e Origins, progettato per sembrare un episodio principale, incentrato sul parkour e altri elementi tipici della serie. Non c’è ancora una data di uscita e tutto ciò che Ubisoft ha mostrato è la classica sequenza panoramica di volo di un’aquila.

Quel che si sa di Assassin’s Creed Codename Jade è che offrirà la possibilità di creare il proprio personaggio, ma lo sviluppatore per il momento non offre ulteriori anticipazioni e dettagli, informazioni che saranno comunicate più avanti nel tempo. Purtroppo l’annuncio non contiene alcun cenno al prezzo del titolo o alla eventuale presenza di micro transazioni.

Take Assassin’s Creed everywhere you go with Assassin’s Creed Codename JADE, a AAA RPG action-adventure game for mobile devices set in ancient China.#AssassinsCreed pic.twitter.com/MykzIZdoHR — Assassin’s Creed (@assassinscreed) September 10, 2022

Fin da subito Ubisoft ha cercato di rendere Assassin’s Creed una serie adatta ai dispositivi mobili già dagli albori della saga. Questo è accaduto con Assassin’s Creed: Altaïr’s Chronicles per Nintendo DS nel 2008, con versioni iOS e Android approdate negli App Store l’anno successivo. L’originale Assassin’s Creed, nel frattempo, raggiunse PlayStation 3 e Xbox 360 nel 2007. Da allora ci sono stati una manciata di giochi Assassin’s Creed per smartphone, ma Ubisoft rilascia un titolo iOS o Android legato alla serie da quattro anni.

Oltre ad Assassin’s Creed Codename Jade, Ubisoft sta realizzando un altro gioco per smartphone basato sulla serie live-action Assassin’s Creed su Netflix. Questo titolo sarà però riservato agli abbonati Netflix, andando così a rimpolpare la selezione di videogiochi che la società di streaming sta realizzando per ampliare la propria offerta e trattenere clienti, sempre più tentati dai servizi concorrenti, inclusi Disney+, Amazon Prime Video e Apple TV+.

Naturalmente nel catalogo dello sviluppatore Ubisoft c’è anche Assassin’s Creed Mirage, il nuovo titolo principale per console ambientato in Medio Oriente.