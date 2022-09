In iOS 16 ritorna il bug delle gesture a tre dita

Alcuni sviluppatori di giochi stanno avvertendo i giocatori di non aggiornare a iOS 16 a causa di un bug con la gesture a tre dita di sistema, che influisce sul gameplay. Il problema è che la gesture a triplo tocco per rivelare il menu annulla/taglia/copia/incolla, così come la gesture di scorrimento a tre dita per annullare o ripetere l’ultima azione, sono un po’ troppo zelanti in iOS 16, attivandosi in contesti in cui non dovrebbero.

La maggior parte delle app normali funziona bene, poiché si basano solo su interazioni con un solo dito. Ma i giochi e le app che richiedono all’utente di eseguire gesture multi touch, come nei giochi ritmici o nelle app per strumenti virtuali per la creazione di musica – sono più colpiti, come segnala 9to5Mac, poiché le gesture a tre dita aprono il menu di modifica, e interferiscono con le esperienze dell’app.

Si tratta di un bug familiare, dato che un problema molto simile è emerso al lancio di iOS 13, quando è stato aggiunto per la prima volta il menu che si apre con il triplo tocco. Apple l’ha cambiato rapidamente in modo che le gesture con le tre dita non si attivassero in situazioni in cui era improbabile che l’utente volesse avviare tali azioni, come in un gioco a schermo intero.

Queste precauzioni sembrano essere andate perse con iOS 16. Il problema si presenta anche nelle app di sistema. Ad esempio, aprendo l’app Fotocamera ed effettuando un pizzico a tre dita sullo schermo per aumentare o ridurre lo zoom, nella maggior parte dei casi porterà iOS 16 ad attivare il menu di sistema annulla/taglia/copia/incolla. Lo stesso comportamento può essere replicato in Safari, nelle Impostazioni e nella maggior parte delle altre app Apple.

Succede a volte – ma non sempre – in GarageBand quando si suonano accordi sulla tastiera virtuale. Inoltre, il bug si manifesta in una moltitudine di giochi. Dipende solo dal fatto che il gameplay richieda interazioni con tre dita. Questo spiega perché la maggior parte degli sviluppatori invita gli utenti a non aggiornare, soprattutto se si vuole continuare ad utilizzare giochi ritmici.

Ovviamente, si tratta di un bug che Apple potrà facilmente risolvere semplicemente applicando le stesse strategie in vigore in iOS 15. Al momento Apple non ha ancora riconosciuto ufficialmente il problema, che si presenta anche sulla beta di iOS 16.1.

Su macitynet trovate tutto quello che c’è da sapere sulle ultime novità Apple negli articoli dedicati: nuovi iPhone 14 e 14 Plus, iPhone 14 Pro e Pro Max, gli auricolariAirPods Pro di seconda generazione, tre nuovi modelli di Apple Watch –Serie 8, SE economico e il modello top Ultra.