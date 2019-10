ASUS Rog Cetra, gli auricolari con USB-C per videogiocatori

ASUS Republic of Gamers (ROG) annuncia la disponibilità in Italia delle ROG Cetra, gli auricolari in-ear creati appositamente per i videogiocatori.

Il mobile gaming è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni, grazie soprattutto al numero sempre maggiore di telefoni capaci di offrire un gameplay fluido. L’audio rimane tuttavia un elemento fondamentale per poter godere di un’esperienza di gioco completa. La maggior parte delle soluzioni indirizzate ai videogiocatori sono tuttavia on-ear, perciò scomode da indossare quando si è in giro e ingombranti da riporre negli zaini o nelle borse.

Gli auricolari ROG Cetra offrono tutte le caratteristiche tipiche delle cuffie per giocatori in una soluzione portatile, con bassi profondi e audio ottimizzato in modo da poter percepire ogni piccolo dettaglio grazie ai driver ASUS Essence.

Per garantire un elevato comfort, questi auricolari sono inoltre provvisti di tre gommini ergonomici di differenti dimensioni, tre set di adattatori in silicone e un paio di adattatori in schiuma inclusi che possono essere inseriti nella custodia per poterli conservare al meglio.

Tra le altre particolarità segnaliamo la presenza di una presa USB-C al posto del classico connettore jack da 3.5 millimetri: l’utilizzo di questo connettore permette alle nuove ROG Cetra di offrire funzionalità extra come la cancellazione attiva del rumore (ANC) e l’illuminazione del logo ROG, oltre a garantire supporto per diverse piattaforme inclusi smartphone, PC, Mac e Nintendo Switch.

E’ infine presente la Modalità Ambient che esclude i medi e i bassi, catturando nello specifico la gamma vocale umana e riproducendo le frequenze più alte così da consentire di essere avvisati in caso di emergenza. Un pratico LED indica inoltre quale modalità è al momento abilitata.

Gli auricolari ROG Cetra sono disponibili al prezzo consigliato di 109,90 euro.