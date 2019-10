La modalità notturna di iPhone 11 è anni luce avanti ai Pixel 4

Quando Apple ha annunciato le funzionalità del nuovo reparto fotografico di iPhone 11 è emersa la Modalità notturna, in grado di scattare ottime foto in condizioni di scarsa illuminazione. Anche Google, con Pixel 4 ha annunciato Night Sight, la modalità di scatto notturna per controbattere alla Night Mode di Apple. Peccato che, a giudicare da alcuni test, non sembri esserci gara tra i due: iPhone 11 vince a mani basse.

E’ la redazione di MacWorld ad aver eseguito un test su strada dei due terminali con riferimento allo scatto notturno. Secondo la redazione, la modalità notturna di Apple risulta certamente migliore, perché non si limita a illuminare immagini estremamente scure, ma rende gli scatti realmente utilizzabili, illuminando i punti giusti della foto, mantenendo le ombre giuste e gestendo meglio l’intera scena rispetto ai Pixel 4. La differenze tra i due terminali, spesso, non risulta nemmeno troppo sottile, don scatti di iPhone 11 molto più ricchi e dettagliati senza perdere la naturale oscurità delle immagini.

Il test, secondo la redazione, decreta l’oggettiva vittoria di iPhone 11, come dimostrato anche dalle foto pubblicate, che riproponiamo in questo articolo. Ad esempio, nello scattodi strada, entrambe le telecamere sono state in grado di illuminare sensibilmente lascena, ma il terminale Google sembra aver cancellato completamente colori e aver perso gran parte della definizione e delle ombre, mentre iPhone 11 ha mantenuto l’integrità dei dettagli, illuminando correttamente le parti avvolte nell’oscurità.

L’unica situazione in cui Pixel 4 sembra aver gestito meglio l’oscurità è nello scatto della zucca di Halloween. Sul terminale Google la nebbia viene mostrata in modo più preciso e puntuale, mentre è praticamente invisibile nello scatto fatto con iPhone 11. A dire il vero, nella stessa foto il terminale della Mela sembra gestire meglio le ombre della zucca, mantenendo i dettagli all’interno dell’occhio sinistro.

In altre foto, come quella dei fiori, le due camere si comportano molto bene, ma l’iPhone 11 (foto a destra) batte sensibilmente Pixel 4, grazie a colori più luminosi, verdi più profondi sull’erba e una migliore gestione dei riflessi sotto la pioggia in strada.

Anche nella foto al buio di quattro poster all’interno di una stanza è chiaramente visibile la vittoria di iPhone 11, che mantiene colori più luminosi e più profondi, oltre ad offrire una migliore chiarezza e definizione.