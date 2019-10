Wildix Wizyconf porta alle piccole e medie aziende la video conferenza delle grandi società

Wildix, multinazionale italiana del settore delle telecomunicazioni, casa madre del primo centralino basato sul browser e prodotti Voice Over IP, lancia un messaggio a tutte le PMI: queste da oggi, in termini di sistemi di videoconferenza, possono dotarsi degli strumenti prima appannaggio delle grandi società.

Wildix Wizyconf è un sistema di web conference professionale, basato sul WebRTC e sul sistema operativo Chrome OS, che garantisce sicurezza e agile usabilità. È una soluzione intuitiva, che non ha bisogno del supporto di IT manager per essere azionata e gestita, e che è configurabile in soli 30 secondi.

Il sistema Wizyconf è dotato di due webcam, una 4K Ultra HD con autofocus e angolo a 120 gradi e una camera PTZ ad alta risoluzione e con 12x zoom ottico (16x digitale); utilizza microfoni HD in dotazione negli studi di registrazione musicale, che coprono un’area di circa 60 metri quadri, e che possono essere installati sul soffitto e sulla scrivania con un impatto minimo.

Queste le principali caratteristiche del sistema Wizyconf:

Funziona su Chrome OS + WebRTC: non ci sono più problemi con gli aggiornamenti o l’incompatibilità del driver. Wizyconf si configura come una conference station sicura, anche contro qualsiasi tipo di hacking.

Facile da usare: sono necessari solo 30 secondi per avviare la conference attraverso il telecomando per attivarla e creare una “stanza” dedicata.

La conference permette di installare fino a 3 monitor con un supporto essenziale. Sono incluse due webcam: la prima è 4K Ultra HD, statica, con un ampio angolo di 120 gradi con una funzione di autofocus di alta qualità. La seconda fotocamera è una PTZ che offre uno zoom ottico 12X.

Due i microfoni HD con elevata qualità audio, invisibili agli utenti: possono essere installati sul soffitto o sulla scrivania.

«Si tratta di una vera e propria ‘magia’ consegnata nelle mani dei manager: 30 secondi per configurare il sistema; solo un semplice telecomando per accenderlo e creare una conferenza» dichiara Dimitri Osler, CTO di Wildix. «Le PMI non dovranno più preoccuparsi di come configurare e impostare la conference. Niente più sprechi di tempo nel tentativo di installare la soluzione, niente più IT da disturbare, niente più ragnatele di cavi sulla scrivania: solo una performante piattaforma. Il prodotto è distribuito sul mercato da poche settimane e i primi feedback che abbiamo sono decisamente positivi».

Wildix si rivolge alle piccole e medie imprese, tra i 50 e 1000 interni: è un’azienda multinazionale che installa sistemi in Europa e negli Stati Uniti, avvalendosi della professionalità di un ecosistema di partner certificati sul territorio. Nel 2005 crea il proprio centro di Ricerca e Sviluppo in Ucraina e, negli anni seguenti, ha aperto sedi commerciali in Italia, Francia, Germania, Estonia, Ucraina e negli Stati Uniti.