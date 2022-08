ASUS Zenbook 17 Fold OLED, il portatile tutto pieghevole sbarca a IFA 2022

ASUS torna in presenza a IFA 2022 con la presentazione del suo notebook Zenbook 17 Fold OLED. A differenza dei computer portatili tradizionali, composti da un display nella parte superiore e da tastiera e unità centrale nella parte inferiore, questo innovativo notebook mette a disposizione dell’utente un grande schermo pighevole da 17,3 pollici.

Si tratta di un laptop OLED pieghevole da 17,3 pollici, quando spiegato, che può assumente anche forma di un 12,5 pollici, dunque estremamente versatile. Per realizzare Zenbook 17 Fold OLED gli ingegneri ASUS hanno lavorato per sviluppare un dispositivo unico nel suo genere.

Il design consente due configurazioni del display OLED in un unico dispositivo: un ampio schermo touchscreen 4:3 da 17,3 pollici e risoluzione 2,5K che si ripiega al centro per creare due display, in formato 3:2 da 12,5 pollici e con risoluzione di 1.920 x 1.280 pixel. In combinazione con il moduloche ospita la tastiera Asus ErgoSense Bluetooth e il touchpad, il design pieghevole consente diverse modalità di utilizzo: Desktop, Laptop (con tastiera Bluetooth), Laptop (con tastiera virtuale), Tablet, Reader ed Extended.

Zenbook 17 Fold OLED, insieme ad altri prodotti ASUS e ASUS ROG, sarà disponibile per dimostrazioni pratiche presso lo stand ASUS a IFA 2022. La macchina è realizzata sulla piattaforma tecnologica Intel Evo: è equipaggiato con processori Intel Core i7 U-Series di 12a generazione, tra cui l’iGPU Intel Iris Xe. Ovviamente, questa è la variante a basso consumo del Core i7-1250U, con 16 GB di RAM DDR5 e 1 TB di storage SSD.

Il portatile mette a disposizione due porte USB-C Thunderbolt 4, Wi-Fi 6E e gestisce la ricarica rapida con la batteria da 75 Wh. Da notare, inoltre, che l’audio fa affidamento su quattro altoparlanti firmati Harman Kardon, mentre Asus utilizza una telecamera a infrarossi per il rilevamento facciale, oltre a una webcam classica da 5 megapixel.

Il listino non sarà troppo clemente: Zenbook 17 Fold OLED (UX9702) sarà commercializzato a livello globale durante il quarto trimestre 2022 e venduto a partire da 3.999 euro presso tutti i rivenditori partner Asus, nonché su Asus Store.

Ecco una galleria di immagini in presa diretta da IFA 2022:

