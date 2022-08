Chiude Facebook Gaming, app di Facebook dedicata ai giochi

A soli due anni dal lancio, Facebook ha deciso di chiudere l’app Facebook Gaming, con lo stop previsto a partire dal 28 ottobre 2022. Si tratta dell’ennesimo progetto messo in soffitta per il colosso dei social di Mark Zuckerberg. Aprendo l’app, riferisce il sito TechCrunch, un banner indica che dopo la data sopra indicata, l’app non sarà più disponibile su iOS e Android, e sarà rimossa sia sull’App Store di Apple che nel Play Store di Google.

«Nonostante la notizia, la nostra mission di connettere giocatori, appassionati e creatori con i giochi che amano, non è cambiata, e sarete ancora in grado di trovare giochi, streamer e gruppi visitando la sezione “Gioca” in Facebook», si legge nell’avviso. «Vogliamo estendere i nostri più sinceri ringraziamenti a voi tutti per tutto quello che avete fatto contribuendo a costruire una comunità fiorente di giocatori e appassionati sin da quando l’app è stata lanciata».

L’app in questione era stata presentata nell’aprile 2020, in piena emergenza coronavirus, con l’obiettivo di attirare streamer e gamer, con l’idea di metterli in collegamento tra loro, farli dialogare e attivare attività. Facebook ha dovuto superare alcuni ostacoli sin dalle fasi di lancio dell’app, con Apple che aveva rifiutato l’app più volte, evidenziando regole dell’App Store che impediscono la distribuzione di casual games all’interno di app di terze parti, e obbligando il colosso del social a rimuovere alcune funzionalità di gioco.

L’app è stata ad ogni modo travolta dal successo di Twitch, di conseguenza Meta (la società sotto il cui cappello include le varie attività del gruppo Facebook) ha capito che non ha più senso inseguire il terreno del gaming con le modalità previste dall’app. Ora all’interno di Meta la parola d’ordine è Metaverso, sperando che non sia l’ennesima scelta fallimentare dell’azienda di Menlo Park.

