X Cube, il clone Nintendo Mini con 117.000 giochi in sconto

I più nostalgici ma anche gli appassionati di videogiochi retro possono soddisfare le proprie voglie di retro-gaming acquistando la console X Cube, e in tal caso è meglio farlo adesso visto che è in sconto quasi a metà prezzo.

Questa console è disponibile in tre diverse versioni, ciascuna con un taglio di memoria diverso e quindi con una differente quantità di videogiochi inclusi: la più piccola, con 64 GB, ne mette a disposizione 90.000, mentre la versione di mezzo, con 128 GB di capacità, ne ha 95.000. La più capiente di tutte, con 256 GB di spazio, include 117.000 videogiochi.

La qualità video è Full HD a 1080p e per poter giocare è necessario soltanto collegare la console a un televisore o un videoproiettore tramite cavo HDMI, che trovate in dotazione.

Confezione per altro molto ricca perché dentro c’è tutto l’occorrente: oltre al cavo HDMI e l’alimentatore con spina EU ci sono infatti due joypad per sfidare un amico e una microSD con cui eventualmente spostare i videogiochi, farne una copia sul computer, o aggiungerne di nuovi.

La console, dall’aspetto prettamente retro, presenta sulla facciata frontale 4 prese USB sulle quali collegare i due joypad inclusi con l’acquisto e, eventualmente, comprandone separatamente altri due sarà possibile giocare addirittura in quattro contemporaneamente, consentendo così di far divertire tutta la famiglia.

Localizzata anche in lingua italiana, la console retro X Cube come dicevamo al momento è in sconto quasi a metà prezzo: invece di 103,58 euro (la versione da 64GB, quella da 256Gb costa 196,84 euro) la potete comprare a partire da 52,83 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.